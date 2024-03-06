https://ria.ru/20240306/proverka-1931353848.html

В Приморье прошла проверка систем оповещения

В Приморье прошла проверка систем оповещения - РИА Новости, 06.03.2024

В Приморье прошла проверка систем оповещения

Проверка систем оповещения прошла в Приморье, во Владивостоке сигнал сирен был слышен в разных районах города, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:27

2024-03-06T04:27

2024-03-06T04:27

владивосток

русский (остров)

александр куренков (мчс)

общество

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Проверка систем оповещения прошла в Приморье, во Владивостоке сигнал сирен был слышен в разных районах города, передают корреспонденты РИА Новости. Ранее глава МЧС России Александр Куренков дал старт всероссийским командно-штабным учениям по паводкам и пожарам, которые проходят в два этапа по всей стране с 5 по 6 марта. Органы управления, силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отработают вопросы взаимодействия и реагирования на возможные ЧС в паводкоопасный и пожароопасный периоды. Шестого марта проходит всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Как передают корреспонденты РИА Новости, во Владивостоке сирену хорошо было слышно на проспекте Красного Знамени. Местные жители сообщают, что на улице Русской было слышно текстовое оповещение. На проспекте Красоты недалеко от центра города сигнал было слышно чуть хуже, такая же ситуация на улице Калинина. Текстовых оповещений по громкой связи на этих улицах слышно не было. Также местные жители сообщают, что и сирену, и оповещение было хорошо слышно в центре города. Спасатели отмечают, что, услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

https://ria.ru/20240301/grazhdanskaya_oborona-1929937262.html

владивосток

русский (остров)

россия

приморский край

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владивосток, русский (остров), александр куренков (мчс), общество, россия, приморский край