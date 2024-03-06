https://ria.ru/20240306/proiseshstvie-1931584504.html

В Перми женщина разбила дверь автобуса, в который не успела зайти

В Перми женщина разбила дверь автобуса, в который не успела зайти - РИА Новости, 06.03.2024

В Перми женщина разбила дверь автобуса, в который не успела зайти

Пассажирка в Перми не успела зайти в автобус и ударила по его двери, после этого рейс сняли с линии из-за разбитого стекла входной конструкции. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:57

2024-03-06T20:57

2024-03-06T20:57

происшествия

пермь

авто

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ПЕРМЬ, 6 мар - РИА Новости. Пассажирка в Перми не успела зайти в автобус и ударила по его двери, после этого рейс сняли с линии из-за разбитого стекла входной конструкции. Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором видны отъезжающий от остановки в микрорайоне Парковый в Перми автобус и приближающаяся к нему женщина с палками для скандинавской ходьбы. Она не успевает сесть в транспортное средство и ударяет палкой по дверям. Также в паблике размещено фото автобусной двери с разбитым стеклом (в отверстие свободно может пролезть человек) и обращение к запечатленной на видео пермячке с просьбой погасить причинённый ущерб, иначе владелец обратится в полицию. "Вечером 5 марта на остановке "Проспект Парковый" был снят с линии автобус маршрута №67 в связи с повреждением стекла створки двери пассажиром", - рассказали РИА Новости в департаменте транспорта Перми. Собеседник пояснил, что после инцидента водитель высадил пассажиров, они продолжили путь на следующем автобусе.

https://ria.ru/20240226/proisshestvie-1929460544.html

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происшествия, пермь, авто