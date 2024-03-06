Рейтинг@Mail.ru
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931582367.html
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам - РИА Новости, 06.03.2024
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
Запорожский областной суд приговорил гражданина Украины к десяти годам лишения свободы за шпионаж, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:43
2024-03-06T20:43
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил гражданина Украины к десяти годам лишения свободы за шпионаж, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины. Он признан виновным в шпионаже", - говорится в сообщении. Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным прокуратуры, в период с августа по декабрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии, которые передал военнослужащему ВСУ, действовавшему в интересах Службы безопасности Украины. "Он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве. Государственное обвинение поддержано крымской прокуратурой.
https://ria.ru/20240229/shpion-1930135551.html
https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам

Прокуратура: запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил гражданина Украины к десяти годам лишения свободы за шпионаж, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины. Он признан виновным в шпионаже", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Брянске осудили шпиона, передававшего Украине сведения о российской ПВО
29 февраля, 10:16
Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
По данным прокуратуры, в период с августа по декабрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии, которые передал военнослужащему ВСУ, действовавшему в интересах Службы безопасности Украины.
"Он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.
Государственное обвинение поддержано крымской прокуратурой.
Задержание в Ростове-на-Дону украинского шпиона
Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона
28 февраля, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала