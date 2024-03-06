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Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам - РИА Новости, 06.03.2024
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
Запорожский областной суд приговорил гражданина Украины к десяти годам лишения свободы за шпионаж, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:43
2024-03-06T20:43
2024-03-06T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил гражданина Украины к десяти годам лишения свободы за шпионаж, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины. Он признан виновным в шпионаже", - говорится в сообщении. Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным прокуратуры, в период с августа по декабрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии, которые передал военнослужащему ВСУ, действовавшему в интересах Службы безопасности Украины. "Он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве. Государственное обвинение поддержано крымской прокуратурой.
https://ria.ru/20240229/shpion-1930135551.html
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украина, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
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Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
Прокуратура: запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам