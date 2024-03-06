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Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 06.03.2024 (обновлено: 05:04 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/preduprezhdenie-1931353049.html
Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца
Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца - РИА Новости, 06.03.2024
Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца
Поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:25
2024-03-06T05:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
франция
олаф шольц
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung."Я считаю абсолютно правильным решение федерального канцлера Олафа Шольца не передавать Taurus Украине. &lt;…&gt; Поставка ракетных комплексов Украине и отправка военных специалистов для их обслуживания означала бы прямое участие Германии в конфликте", — подчеркнул он.По его мнению, Шольцу необходимо как можно более ясно донести это до немецкой общественности.Экс-генерал также выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что он поднял тему отправки войск стран Запада на Украину. По словам Вада, реакция западных союзников ясно дала понять, что никто из них не желает становиться стороной конфликта."Даже США не хотят прямой конфронтации с Россией", — добавил Вад.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, которые обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240305/sholts-1931209847.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, германия, франция, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Франция, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца

Экс-советник Меркель: поставки Taurus Украине сделали бы ФРГ стороной конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung.
"Я считаю абсолютно правильным решение федерального канцлера Олафа Шольца не передавать Taurus Украине. <…> Поставка ракетных комплексов Украине и отправка военных специалистов для их обслуживания означала бы прямое участие Германии в конфликте", — подчеркнул он.
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По его мнению, Шольцу необходимо как можно более ясно донести это до немецкой общественности.
Экс-генерал также выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что он поднял тему отправки войск стран Запада на Украину. По словам Вада, реакция западных союзников ясно дала понять, что никто из них не желает становиться стороной конфликта.
"Даже США не хотят прямой конфронтации с Россией", — добавил Вад.
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Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, которые обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФранцияОлаф ШольцЭммануэль МакронНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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