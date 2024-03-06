https://ria.ru/20240306/preduprezhdenie-1931353049.html

Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца

Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца - РИА Новости, 06.03.2024

Немецкий генерал выступил с предупреждением по Украине после слов Шольца

Поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:25

2024-03-06T04:25

2024-03-06T05:04

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung."Я считаю абсолютно правильным решение федерального канцлера Олафа Шольца не передавать Taurus Украине. <…> Поставка ракетных комплексов Украине и отправка военных специалистов для их обслуживания означала бы прямое участие Германии в конфликте", — подчеркнул он.По его мнению, Шольцу необходимо как можно более ясно донести это до немецкой общественности.Экс-генерал также выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что он поднял тему отправки войск стран Запада на Украину. По словам Вада, реакция западных союзников ясно дала понять, что никто из них не желает становиться стороной конфликта."Даже США не хотят прямой конфронтации с Россией", — добавил Вад.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, которые обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240305/sholts-1931209847.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-06T04:25 true PT16M45S

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в мире, украина, германия, франция, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост