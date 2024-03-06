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В здании ТЭЦ в Туве потушили открытый огонь

В здании ТЭЦ в Туве потушили открытый огонь - РИА Новости, 06.03.2024

В здании ТЭЦ в Туве потушили открытый огонь

Открытый огонь в здании Шагонарской ТЭЦ в Туве ликвидирован, спасено четыре человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:38

2024-03-06T10:38

2024-03-06T10:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика тыва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Открытый огонь в здании Шагонарской ТЭЦ в Туве ликвидирован, спасено четыре человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В Минздраве РФ сообщили, что в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шесть - в тяжелом состоянии."Открытое горение на пожаре в здании ТЭЦ ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы из здания котельной были спасены четыре человека. К тушению привлечено более 170 человек и 40 единиц техники.

республика тыва

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T10:38 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика тыва, видео