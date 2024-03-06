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Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке

Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке

Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо делать всё, чтобы менять сегодняшнюю ситуацию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:01

2024-03-06T22:01

2024-03-06T22:06

африка

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо делать всё, чтобы менять сегодняшнюю ситуацию, заявил президент России Владимир Путин."Зачем же для Африки создают сегодня такие условия, налагая такие финансовые обязательства? Конечно, это не значит, что мы всегда должны идти по пути сопротивления и борьбы за свои интересы вооруженным путем, но мы должны делать всё, чтобы сегодняшнюю ситуацию менять, делать ее гораздо более справедливой, понятной и прозрачной, значит - более устойчивой", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире