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Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке
Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке - РИА Новости, 06.03.2024
Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке
Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо делать всё, чтобы менять сегодняшнюю ситуацию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:01
2024-03-06T22:01
2024-03-06T22:06
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо делать всё, чтобы менять сегодняшнюю ситуацию, заявил президент России Владимир Путин."Зачем же для Африки создают сегодня такие условия, налагая такие финансовые обязательства? Конечно, это не значит, что мы всегда должны идти по пути сопротивления и борьбы за свои интересы вооруженным путем, но мы должны делать всё, чтобы сегодняшнюю ситуацию менять, делать ее гораздо более справедливой, понятной и прозрачной, значит - более устойчивой", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Африка, Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Путин заявил о несправедливом отношении Запада к Африке
Путин призвал изменить несправедливое отношение Запада к Африке
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо делать всё, чтобы менять сегодняшнюю ситуацию, заявил президент России Владимир Путин.
"Зачем же для Африки создают сегодня такие условия, налагая такие финансовые обязательства? Конечно, это не значит, что мы всегда должны идти по пути сопротивления и борьбы за свои интересы вооруженным путем, но мы должны делать всё, чтобы сегодняшнюю ситуацию менять, делать ее гораздо более справедливой, понятной и прозрачной, значит - более устойчивой", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.