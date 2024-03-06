https://ria.ru/20240306/politika-1931592950.html
"Выпустили джинна". Путин раскритиковал политику США
"Выпустили джинна". Путин раскритиковал политику США - РИА Новости, 06.03.2024
"Выпустили джинна". Путин раскритиковал политику США
Президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:57
2024-03-06T21:57
2024-03-06T21:59
россия
сша
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_fc677971dadba105c224dfc928345acb.jpg
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика. "Понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Я вот в интервью вашему журналисту, господину (Такеру) Карлсону как раз и говорил о том, что доллар подрывается. Ну, запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Путин подчеркнул, что "это результат обратный ожидаемому, и так по очень многим направлениям". "Я считаю, что это ошибочная политика", - сказал он. "Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?" - добавил Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_173ecb6da1f28df44d922d389f056174.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
"Выпустили джинна". Путин раскритиковал политику США
Путин назвал политику США ошибочной
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика.
"Понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Я вот в интервью вашему журналисту, господину (Такеру) Карлсону как раз и говорил о том, что доллар подрывается. Ну, запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Путин подчеркнул, что "это результат обратный ожидаемому, и так по очень многим направлениям".
"Я считаю, что это ошибочная политика", - сказал он.
"Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?" - добавил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Россия дождалась смены элит