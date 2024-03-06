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Депутат призвал поменять условия господдержки ИТ-компаний
Депутат призвал поменять условия господдержки ИТ-компаний - РИА Новости, 06.03.2024
Депутат призвал поменять условия господдержки ИТ-компаний
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что настало время менять условия господдержки ИТ-компаний, которой, как он надеется, смогут воспользоваться только... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:57
2024-03-06T14:57
2024-03-06T14:57
экономика
россия
госдума рф
антон горелкин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что настало время менять условия господдержки ИТ-компаний, которой, как он надеется, смогут воспользоваться только стопроцентно российские компании. "Время менять условия господдержки наступило, и я рассчитываю, что в обозримом будущем воспользоваться ей смогут только стопроцентно российские (ИТ-компании - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что его всегда возмущало, что филиалы иностранных компаний, зарабатывая деньги в России, получают финансовые преференции. При этом, по его словам, многие российские компании добровольно уходили в зарубежные юрисдикции в поисках новых рынков и инвестиций. "В результате получили санкции и арестованные активы. Если бы при этом они не смогли претендовать на господдержку, мы бы их попросту потеряли", - подчеркнул Горелкин. Он также добавил, что уже завершается сделка по разделению "Яндекса" на "весьма выгодных для российской стороны условиях".
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экономика, россия, госдума рф, антон горелкин
Экономика, Россия, Госдума РФ, Антон Горелкин
Депутат призвал поменять условия господдержки ИТ-компаний
Депутат Горелкин призвал поменять условия господдержки IT-компаний в РФ