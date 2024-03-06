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Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:28 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/peskov-1931470557.html
Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков
Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков
Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в свои выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:28
2024-03-06T14:28
выборы президента россии — 2024
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
дмитрий песков
владимир путин
россия
выборы президента рф
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в свои выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы никогда не диктуем никому, как жить. Но мы не хотим, чтобы нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий песков, владимир путин, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Выборы президента РФ
Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков

Песков: РФ будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы президента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в свои выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы никогда не диктуем никому, как жить. Но мы не хотим, чтобы нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
Выборы президента России — 2024Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВыборы президента РФ
 
 
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