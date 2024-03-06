https://ria.ru/20240306/peskov-1931470557.html

Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков

Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы, заявил Песков

Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в свои выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:28

2024-03-06T14:28

2024-03-06T14:28

выборы президента россии — 2024

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

дмитрий песков

владимир путин

россия

выборы президента рф

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в свои выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы никогда не диктуем никому, как жить. Но мы не хотим, чтобы нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий песков, владимир путин, россия, выборы президента рф