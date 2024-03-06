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Путин рассказал об отношениях России и Сербии - РИА Новости, 06.03.2024
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22:38 06.03.2024 (обновлено: 22:57 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931598708.html
Путин рассказал об отношениях России и Сербии
Путин рассказал об отношениях России и Сербии - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал об отношениях России и Сербии
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что отношения РФ и Сербии носят особый характер, сербы на... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:38
2024-03-06T22:57
россия
сербия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что отношения РФ и Сербии носят особый характер, сербы на протяжении веков были самыми надежными союзниками России."Отношения между Россией и Сербией носят особый характер, исторически глубокие корни, я всегда с особой теплотой говорю об этом, потому что на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, сербы были самыми надежными союзниками России, мы это знаем, помним и ценим", - сказал Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, сербия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Россия, Сербия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Путин рассказал об отношениях России и Сербии

Путин: сербы на протяжении веков были самыми верными союзниками РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Флаги России и Сербии. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что отношения РФ и Сербии носят особый характер, сербы на протяжении веков были самыми надежными союзниками России.
"Отношения между Россией и Сербией носят особый характер, исторически глубокие корни, я всегда с особой теплотой говорю об этом, потому что на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, сербы были самыми надежными союзниками России, мы это знаем, помним и ценим", - сказал Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияСербияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024В мире
 
 
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