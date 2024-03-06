https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931598708.html

Путин рассказал об отношениях России и Сербии

Путин рассказал об отношениях России и Сербии - РИА Новости, 06.03.2024

Путин рассказал об отношениях России и Сербии

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что отношения РФ и Сербии носят особый характер, сербы на... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:38

2024-03-06T22:38

2024-03-06T22:57

россия

сербия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что отношения РФ и Сербии носят особый характер, сербы на протяжении веков были самыми надежными союзниками России."Отношения между Россией и Сербией носят особый характер, исторически глубокие корни, я всегда с особой теплотой говорю об этом, потому что на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, сербы были самыми надежными союзниками России, мы это знаем, помним и ценим", - сказал Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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россия, сербия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире