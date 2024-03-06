https://ria.ru/20240306/opasnost-1931417393.html

В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность

В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024

В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена спустя 14 минут, опасность в Железногорске сохраняется, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:48

2024-03-06T11:48

2024-03-06T11:57

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

железногорск

безопасность

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена спустя 14 минут, опасность в Железногорске сохраняется, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА, и в Суджанском районе Курской области."Внимание! Отбой ракетной опасности в Суджанском районе. Опасность в Железногорске сохраняется", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджанский район

курская область

железногорск

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суджанский район, курская область, железногорск , безопасность, роман старовойт