https://ria.ru/20240306/opasnost-1931417393.html
В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность
В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена спустя 14 минут, опасность в Железногорске сохраняется, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:48
2024-03-06T11:48
2024-03-06T11:57
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
железногорск
безопасность
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области отменена спустя 14 минут, опасность в Железногорске сохраняется, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА, и в Суджанском районе Курской области."Внимание! Отбой ракетной опасности в Суджанском районе. Опасность в Железногорске сохраняется", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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суджанский район, курская область, железногорск , безопасность, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Железногорск , Безопасность, Роман Старовойт
В Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность
Старовойт: в Суджанском районе Курской области отменили ракетную опасность