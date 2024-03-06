https://ria.ru/20240306/obstrel-1931598001.html

Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде

Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде - РИА Новости, 06.03.2024

Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде

Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям и по мирным гражданам в Белгороде - это военное преступление, Россия не оставит в покое тех,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:32

2024-03-06T22:32

2024-03-06T23:07

специальная военная операция на украине

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владимир путин

белгородская область

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всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям и по мирным гражданам в Белгороде - это военное преступление, Россия не оставит в покое тех, кто это сделал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи."Поскольку Вы из Белгорода, упомянули происходившие там события, хочу вот что сказать, что это - не все, наверное, знают и вдаваться в детали сейчас не буду, - но Вы и жители Белгородской области это поймут. Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям, по мирным гражданам - это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал", - сказал Путин, отвечая на вопрос участницы из Белгорода.Президент поблагодарил всех жителей Белгородской области за мужество, за готовность к борьбе, за патриотическое отношение к тому, что происходит, а также всех волонтеров - за вклад в общее дело.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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белгород, владимир путин, белгородская область, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024