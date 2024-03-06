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Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 06.03.2024 (обновлено: 23:07 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/obstrel-1931598001.html
Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде
Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде - РИА Новости, 06.03.2024
Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде
Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям и по мирным гражданам в Белгороде - это военное преступление, Россия не оставит в покое тех,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:32
2024-03-06T23:07
специальная военная операция на украине
белгород
владимир путин
белгородская область
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям и по мирным гражданам в Белгороде - это военное преступление, Россия не оставит в покое тех, кто это сделал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи."Поскольку Вы из Белгорода, упомянули происходившие там события, хочу вот что сказать, что это - не все, наверное, знают и вдаваться в детали сейчас не буду, - но Вы и жители Белгородской области это поймут. Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям, по мирным гражданам - это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал", - сказал Путин, отвечая на вопрос участницы из Белгорода.Президент поблагодарил всех жителей Белгородской области за мужество, за готовность к борьбе, за патриотическое отношение к тому, что происходит, а также всех волонтеров - за вклад в общее дело.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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белгород, владимир путин, белгородская область, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Владимир Путин, Белгородская область, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде

Путин назвал обстрел мирных объектов в Белгороде военным преступлением

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям и по мирным гражданам в Белгороде - это военное преступление, Россия не оставит в покое тех, кто это сделал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
"Поскольку Вы из Белгорода, упомянули происходившие там события, хочу вот что сказать, что это - не все, наверное, знают и вдаваться в детали сейчас не буду, - но Вы и жители Белгородской области это поймут. Обстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям, по мирным гражданам - это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал", - сказал Путин, отвечая на вопрос участницы из Белгорода.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
Президент поблагодарил всех жителей Белгородской области за мужество, за готовность к борьбе, за патриотическое отношение к тому, что происходит, а также всех волонтеров - за вклад в общее дело.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВладимир ПутинБелгородская областьРоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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