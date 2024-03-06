https://ria.ru/20240306/obstrel-1931424430.html

ВСУ атаковали остановку в херсонских Алешках, есть пострадавшие

ВСУ атаковали остановку в херсонских Алешках, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.03.2024

ВСУ атаковали остановку в херсонских Алешках, есть пострадавшие

Украинские войска атаковали беспилотниками общественную остановку в городе Алешки Херсонской области, ранения получили мирные жители, сообщил губернатор региона РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:13

2024-03-06T12:13

2024-03-06T12:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками общественную остановку в городе Алешки Херсонской области, ранения получили мирные жители, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вчера в результате применения беспилотников по остановке общественного транспорта в Алешках получили ранения мирные жители", - написал Сальдо. По его словам, одни из самых вопиющих преступлений боевиков киевского режима — террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населённых пунктов левобережья Херсонской области с помощью БПЛА и управляемых ракет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия