https://ria.ru/20240306/obstrel-1931424430.html
ВСУ атаковали остановку в херсонских Алешках, есть пострадавшие
ВСУ атаковали остановку в херсонских Алешках, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.03.2024
ВСУ атаковали остановку в херсонских Алешках, есть пострадавшие
Украинские войска атаковали беспилотниками общественную остановку в городе Алешки Херсонской области, ранения получили мирные жители, сообщил губернатор региона РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:13
2024-03-06T12:13
2024-03-06T12:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками общественную остановку в городе Алешки Херсонской области, ранения получили мирные жители, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вчера в результате применения беспилотников по остановке общественного транспорта в Алешках получили ранения мирные жители", - написал Сальдо. По его словам, одни из самых вопиющих преступлений боевиков киевского режима — террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населённых пунктов левобережья Херсонской области с помощью БПЛА и управляемых ракет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ атаковали остановку в херсонских Алешках, есть пострадавшие
Сальдо: ВСУ атаковали беспилотниками остановку в херсонских Алешках