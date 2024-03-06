https://ria.ru/20240306/molodezhnyy_tsentr-1931584659.html
Самый крупный молодежный центр создается в Сургутском районе Югры
Самый крупный молодежный центр создается в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 06.03.2024
Самый крупный молодежный центр создается в Сургутском районе Югры
Новый молодежный центр откроется в мае в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, он станет самым крупным в муниципалитете, сообщил глава района... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:57
2024-03-06T20:57
2024-03-06T20:57
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
культура
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Новый молодежный центр откроется в мае в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, он станет самым крупным в муниципалитете, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Самая большая резиденция появится в Нижнесортымском. Сегодня во время рабочей поездки в поселение посетил будущий объект. Это будет уже десятый молодежный центр в Сургутском районе, но первый, созданный в рамках федерального проекта", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, район благодаря победе во Всероссийском конкурсе Росмолодежи "Регион для молодых", получил на реализацию проекта по созданию резиденции в общей сложности 18,3 миллиона рублей. Еще 6,4 миллиона из районной казны были выделены дополнительно на ремонт помещений. Суммарная стоимость объекта составляет почти 25 миллионов рублей. Как отметил Трубецкой, молодежный центр разместится в здании бывшей начальной школы. Общая площадь объекта составит 639,4 квадратных метра, из них 354 "квадрата" займет актовый зал. Средства также пойдут на оснащение объекта и реализацию молодежных проектов. По словам главы муниципалитета, ведущими направлениями резиденции станут поддержка молодежных инициатив и молодых семей, а также содействие в добровольческой деятельности. Открытие молодежного центра планируется в конце мая, добавил Трубецкой.
https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, культура
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Культура
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Новый молодежный центр откроется в мае в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, он станет самым крупным в муниципалитете, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Самая большая резиденция появится в Нижнесортымском. Сегодня во время рабочей поездки в поселение посетил будущий объект. Это будет уже десятый молодежный центр в Сургутском районе
, но первый, созданный в рамках федерального проекта", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, район благодаря победе во Всероссийском конкурсе Росмолодежи "Регион для молодых", получил на реализацию проекта по созданию резиденции в общей сложности 18,3 миллиона рублей. Еще 6,4 миллиона из районной казны были выделены дополнительно на ремонт помещений. Суммарная стоимость объекта составляет почти 25 миллионов рублей.
Как отметил Трубецкой, молодежный центр разместится в здании бывшей начальной школы. Общая площадь объекта составит 639,4 квадратных метра, из них 354 "квадрата" займет актовый зал. Средства также пойдут на оснащение объекта и реализацию молодежных проектов.
По словам главы муниципалитета, ведущими направлениями резиденции станут поддержка молодежных инициатив и молодых семей, а также содействие в добровольческой деятельности. Открытие молодежного центра планируется в конце мая, добавил Трубецкой.
Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры