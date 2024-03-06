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Голикова заявила, что маткапитал будет индексироваться по инфляции

Голикова заявила, что маткапитал будет индексироваться по инфляции - РИА Новости, 06.03.2024

Голикова заявила, что маткапитал будет индексироваться по инфляции

Материнский капитал в России, который будет продлен до 2030 года, будет соответствующим образом индексироваться по фактической инфляции, заявила вице-премьер РФ РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:45

2024-03-06T16:45

2024-03-06T17:07

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Материнский капитал в России, который будет продлен до 2030 года, будет соответствующим образом индексироваться по фактической инфляции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Президент принял решение, что он будет продлен до 2030 года и соответствующим образом будет индексироваться. Индексироваться он будет по фактической инфляции, чтобы размеры этой поддержки не уменьшались", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи. Она уточнила, что за время действия программы маткапиталом воспользовались 14 миллионов человек, 9 миллионов потратили его на жилье. За период действия материнского капитала, пока он распространялся только на второго ребенка, количество вторых рождений в России увеличилось на 68%, отметила Голикова. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), татьяна голикова, владимир путин, россия, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи