https://ria.ru/20240306/matkapital-1931344296.html

В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала

В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала - РИА Новости, 06.03.2024

В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала

Представители трех думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:34

2024-03-06T00:34

2024-03-06T00:34

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ярослав нилов

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Представители трех думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка, сообщил председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Инициатива межфракционная, ее подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России - За правду", сообщил Нилов. "Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 6 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которому размер МСК (материнского семейного капитала – ред.) с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и 1 миллион рублей – на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости. С 1 февраля 2024 года материнский капитал в РФ проиндексировали на 7,5%. Размер выплаты составил: на первого ребенка - 631 тысяча рублей, на второго ребенка - 834 тысячи рублей или 203 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф