https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

Материнский капитал-2024: сумма выплаты и на что ее можно потратить

Материнский капитал в 2024 году: сумма, размер, получение на первого и второго ребенка

Материнский капитал-2024: сумма выплаты и на что ее можно потратить

Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. Суть программы, кто имеет право на семейный капитал и как его получить, размер выплаты при... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:55

2024-03-06T15:55

2024-03-06T17:03

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. Суть программы, кто имеет право на семейный капитал и как его получить, размер выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка в 2024 году, на что можно использовать эту сумму — в материале РИА Новости.Материнский капиталМатеринский капитал в виде государственной финансовой поддержки введен 1 января 2007 года с целью повышения рождаемости в стране. "Маткапитал регулируется нормами федерального закона от 26 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О мерах дополнительной поддержки семей, имеющих детей", — поясняет юрист Александр Иванов. — Чтобы получить деньги, нужно соблюсти ряд условий. В 2020 году в законодательстве произошло важное изменение: раньше материнский капитал можно было получить только на второго и третьего ребенка, но с 2020 года выплату дают и за первого, в том числе усыновленного".Подать заявление на использование маткапитала можно по истечении трех лет со дня рождения ребенка, который имеет право на данный вид финансовой поддержки. На первый ипотечный взнос и в ряде других случаев родители имеют право получить деньги сразу после рождения ребенка.Кому положенПраво на материнский капитал согласно закону № 256-ФЗ имеют:Если мать ребенка умерла или была лишена родительских прав, то отец может вместо нее получить материнский капитал. Для этого нужно будет представить документы, подтверждающие право на него, например, свидетельство о смерти. Также несовершеннолетние дети могут получить маткапитал, если обучаются по очной форме и право матери или отца на выплату не действуют. В любом из этих случаев родители и дети должны быть гражданами РФ."Также право на получение материнского капитала имеет мужчина, который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой (Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2021 № 30-П)", —поясняет ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.На что можно использоватьВ 7-й ст. законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" указаны все цели, на которые можно потратить государственную поддержку:В 2021 году был принят закон, согласно которому женщина, в случае отказа от направления средств маткапитала на формирование пенсии, сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в СФР.Оксана Красовская отмечает, что законом установлены случаи, когда семейный капитал можно использовать ранее достижения ребенком возраста трех лет:ИпотекаЗа счет средств материнского капитала можно покрыть часть ипотечного кредита. В некоторых случаях этих денег хватает на первый взнос. При этом организация, которая предоставляет кредит на недвижимость, вправе потребовать от заемщика внести часть собственных средств, чтобы доказать платежеспособность. Однако не все банки разрешают использовать маткапитал таким образом. Также средства государственной поддержки можно направить, чтобы уменьшить сумму основного долга или полностью его погасить. Заемщики должны быть в браке, в новом жилье придется обязательно выделить долю каждому ребенку.ДомСемьи, у которых есть материнский капитал, вправе потратить сертификат на реконструкцию и строительство загородного дома. С 17 марта 2021 г. вступили в силу изменения, по которым для подтверждения того, что дом построен, нужно предоставить выписку из ЕГРН. Дом должен быть возведен после 1 января 2007 года. Если он построен до этой даты, то семья может потратить маткапитал только на его реконструкцию. Строить жилище можно с помощью компании, которая предоставляет подобные услуги, или самостоятельно. Однако в этом случае государство будет компенсировать уже потраченные деньги после того, как человек предоставит все документы и чеки. После постройки дома нужно выделить в нем доли всем членам семьи, в том числе, детям.Кроме того, с 2024 года маткапитал можно направить на реконструкцию жилого помещения в домах блокированной постройки. К ним относятся таунхаусы, дуплексы, лейнхаусы. Раньше по закону этого делать было нельзя, из-за чего россияне, проживающие в подобных домах, не могли их реконструировать за счет средств материнского капитала.Земельный участокПо закону средства дают на приобретение жилого дома, а не земли, поэтому потратить их можно только на участок под индивидуальное жилищное строительство, либо землю в СНТ (садоводческом некоммерческом товариществе). Например, купить дачу, которая должна находиться на территории России.Ремонт квартирыСейчас использовать материнский капитал на ремонт квартиры запрещено, однако ранее президент Владимир Путин допустил возможность, что семьям все-таки разрешат тратить деньги на эти цели. По словам главы государства, нужно тщательно проработать этот вопрос, чтобы избежать мошеннических схем.МашинаНа данный момент средства государственной социальной поддержки, которые выделяются за рождение детей, нельзя тратить на покупку личного автомобиля. Пока законопроекты по данному вопросу каждый раз отклоняются. В некоторых регионах автомобиль покупать разрешено при использовании регионального маткапитала. Например, в Бурятии, Якутии, а также в Ростовской и Калининградской областях.ОбразованиеДеньгами материнского капитала можно оплатить детский сад для ребенка, частную школу или обучение в университете, причем часть денег разрешено потратить и на аренду общежития. Образовательная организация при этом должна иметь соответствующую лицензию, а школы, которые подпадают под субсидии, не могут находиться за границей. Оплачивать материнским капиталом можно обучение сразу нескольких детей. При этом возраст ребенка не должен превышать 25 лет, а направить средства на обучение разрешено, когда младшему из детей исполнится три года. Форма обучения может быть любой: очной, заочной, вечерней, дистанционной. При этом погасить кредит на образование за счет маткапитала нельзя.Покупки для детей-инвалидовМатеринский капитал можно использовать для адаптации инвалидов и их интеграции в общество. При этом у родителей есть возможность получить компенсацию только за товары из утвержденного правительством списка. Перед тем, как воспользоваться материальной помощью, нужно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы. Там в индивидуальную программу реабилитации ребенка внесут товары и услуги из перечня. Родители могут оплачивать их своими средствами, но важно сохранять все чеки и платежные документы, чтобы вернуть деньги. Также могут понадобиться и другие документы. После этого компенсация поступит на счет родителя.Ежемесячная выплатаЕжемесячную выплату можно получать на ребенка в возрасте до трех лет, при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ. Выплата будет производиться в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте проживания на дату обращения", — говорит Оксана Красовская.Ежемесячную выплату прекратят, если:Размер материнского капиталаС 01.02.2024 года материнский капитал проиндексировали на 7,5 %. Таким образом, размер выплаты на первого ребенка составляет 631 тыс. руб. — на первого ребенка, 834 тыс. руб. — на второго ребенка, 202,6 тыс. руб., если ранее семья получала выплату на первенца.Как получить"Государственный сертификат на материнский капитал можно получить в беззаявительном порядке", — поясняет Оксана Красовская. Необходимая информация поступает в социальный фонд автоматически из органов ЗАГС.Юрист уточняет, что территориальное отделение СФР проводит проверку и выносит решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления сведений о рождении (усыновлении) ребенка. Сертификат оформляется в форме электронного документа. Не позднее одного рабочего дня со дня вынесения решения о выдаче сертификата лицу, имеющему право на материнский капитал, направляются уведомление о принятом решении и сертификат в форме электронного документа посредством Единого портала госуслуг, если гражданин зарегистрирован во ФГИС "ЕСИА".В случае отсутствия регистрации на портале можно обратиться в СФР или МФЦ за получением сертификата на бумажном носителе, подтверждающего содержание сертификата в форме электронного документа.Для получения бумажного сертификата понадобятся следующие документы, которые нужно предоставить в ПФР:В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие документы. Например, документ, подтверждающий лишение матери родительских прав."Срок использования материнского капитала не ограничен законодательством, владелец сертификата может использовать его в любое время с учетом требований, установленных законом № 256-ФЗ. В настоящее время получить материнский капитал могут граждане, у которых дети родятся до 31.12.2026 года, но как показывает практика, этот срок периодически продлевается ", — говорит Оксана Красовская.Региональные программы"На уровне регионов наряду с федеральным материнским капиталом предусмотрен региональный материнский капитал, в основном он предоставляется на третьего ребенка или последующих детей, — комментирует Оксана Красовская. — Так, на третьего ребенка выделяется материнский капитал в Санкт-Петербурге в размере 203 837,52 руб., в Ленинградской области в размере 132 775 руб., также он есть и в других областях, например, в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Свердловской, Челябинской".По словам юриста, в Ивановской области предоставляется региональный студенческий капитал. Право на него возникает у матери при рождении первого ребенка по день достижения ею возраста 24 лет, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. Предоставляется он в случае, если среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам не превышает двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ивановской области на дату обращения за назначением указанной выплаты. Размер составляет 172 323 рублей. В Тюменской области предусмотрен региональный материнский капитал на первого, третьего или последующих детей. Размер на первого ребенка 150000 рублей, на второго ребенка 100000 рублей.Отказ в получении материнского капиталаПричинами отказа в оформлении и выдаче сертификата, а также выплате материнского капитала могут быть:Продление программы материнского капиталаСрок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет и действует до 31 декабря 2026 года.Вопросы по маткапиталуЮристы ответили на популярные вопросы по материнскому капиталу.Что будет с маткапиталом при разводе"При разводе материнский капитал не делится, он остается у владельца сертификата. Если он был использован на улучшение жилищных условий, то должно быть исполнено обязательство по выделению долей", — говорит Оксана Красовская.Сколько раз можно получить маткапиталФедеральный материнский капитал предоставляется однократно. Если семья получила материнский капитал при рождении второго ребенка, то на третьего ребенка уже право отсутствует. А если, например, семья в 2022 году получила выплату на первенца, а в 2023 году у них родится второй ребенок, то она получит 202, 6 тыс. рублей.Может ли отец получить маткапиталПраво на маткапитал у отца возникает в тех случаях, которые были описаны ранее. Отец может претендовать на субсидию, если мать умерла, лишена родительских прав или без вести пропала.Можно ли разделить на несколько частейИспользовать материнский капитал, по словам Оксаны Красовской, можно одновременно на различные цели, например, часть можно использовать на получение образования ребенком (детьми), а часть направить на улучшение жилищных условий. А просто поделить сумму на части нельзя.Можно ли обналичить"Обналичить всю сумму материнского капитала нельзя, даже если семья очень нуждается в деньгах, — объяснил юрист Александр Иванов. — Однако по закону есть способы, по которым можно получить часть средств. Например, при рождении второго ребенка мать имеет право на ежемесячную выплату. Также есть возможность обналичить материнский капитал на реконструкцию или строительство дома, компенсировать средства, потраченные на адаптацию ребенка-инвалида".Изменения в 2024 годуС 1 января 2024 года получить маткапитал могут только лица, которые имеют гражданство России на момент рождения ребенка. Помимо этого, ребенок должен являться гражданином России по рождению. Исключения есть только для жителей новых регионов: им средства будут выплачиваться независимо от сроков получения гражданства и его основания.Также в январе в силу вступили поправки, согласно которым отцы имеют право направить материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии. Ранее это право было только у матерей.Кроме того, с этого года был увеличен до полугода после появления ребенка период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения малыша.

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https://ria.ru/20240119/pensiya-1730222531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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