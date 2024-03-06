https://ria.ru/20240306/kuzbass-1931384954.html

В Кузбассе арестовали мужчину, который, привел в квартиру лошадь

В Кузбассе арестовали мужчину, который, привел в квартиру лошадь - РИА Новости, 06.03.2024

В Кузбассе арестовали мужчину, который, привел в квартиру лошадь

Житель города Осинники Кемеровской области, который привел лошадь в квартиру многоквартирного дома, арестован на сутки за мелкое хулиганство, сообщает... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:28

2024-03-06T10:28

2024-03-06T10:28

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Житель города Осинники Кемеровской области, который привел лошадь в квартиру многоквартирного дома, арестован на сутки за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале. Во вторник сообщалось, что житель многоквартирного дома в городе Осинники, видимо, захотел въехать в квартиру на белом коне, в связи с чем привел животное в подъезд и безуспешно пытался сесть на него верхом. Об этом свидетельствует видеозапись из подъезда дома. В управляющей компании пояснили РИА Новости, что данный мужчина – квартирант, хозяина же квартиры разыскивают по просьбе жильцов дома. Полицейские организовали проверку и установили данного гражданина. Им оказался 33-летний местный житель, являющийся разнорабочим на ферме в поселке Красная Орловка. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Объяснения своему поступку он не нашел, но раскаялся в содеянном и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем. "Осинниковский городской суд принял решение по делу об административном правонарушении, совершенном 33-летним местным жителем… Рассмотрев собранные полицейским материалы, суд назначил нарушителю одни сутки административного ареста", – сообщает ведомство.

кемеровская область

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В Кузбассе мужчина завел в подъезд коня. Кадры с камеры видеонаблюдения В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь. Как следует из появившейся в соцсетях видеозаписи, житель многоквартирного дома, видимо, хотел въехать в квартиру на белом коне — он затащил животное в подъезд и безуспешно пытался сесть на него верхом. 2024-03-06T10:28 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, видео