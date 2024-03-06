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Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 36,6% - РИА Новости, 06.03.2024
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Нижегородская область
 
14:28 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/investitsii-1931470326.html
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 36,6%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 36,6% - РИА Новости, 06.03.2024
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 36,6%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос за 2023 год на 36,6% в сопоставимых ценах и составил 686,9 миллиарда рублей, сообщил глава... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:28
2024-03-06T14:28
нижегородская область
глеб никитин
инвестиции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос за 2023 год на 36,6% в сопоставимых ценах и составил 686,9 миллиарда рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Это не просто "здоровые" цифры. Это рекорд за всю современную историю статистических наблюдений – более чем за 30 лет! Это значит, что бизнес заинтересован "приземлять" свои проекты в Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Губернатор Нижегородской области отметил, что власти ввели широкий пакет мер поддержки и постоянно обновляют его с учетом запросов инвесторов и интересов региона, используют разные механизмы, в том числе заключили в прошлом году первый офсетный контракт. "Задача всей команды – создавать комфортные условия для бизнеса, сопровождать проекты. Фиксируем в 2023 году рост по всем основным экономическим показателям: ВРП, индексу промышленного производства и объему инвестиций", - подчеркнул Никитин. Отмечается существенный рост частных инвестиций – в 1,6 раза. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, уверенный рост экономики сопровождается активизацией инвестиционного процесса. "В прошлом году мы ввели новые меры поддержки для тех, кто строит гостиницы, восстанавливает памятники архитектуры, для айтишников, которые продают свои лицензии на программное обеспечение бизнесу по льготной цене. Продолжаем поддерживать обрабатывающую промышленность. Капиталовложения в металлургическом производстве выросли в 2,1 раза к 2022 году, в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий - в 3,7 раза, бумажных изделий – в 1,7 раза, готовых металлических изделий – почти на 40 процентов", - приводятся в сообщении слова Полякова. Кроме того, существенный вклад в объем инвестиций обеспечили вложения отрасли "Транспортировка и хранение" - 33% в общем объеме. Прежде всего, это связано со строительством трассы М-12, а также крупных логистических центров. "Бизнес очень активно интересуется особой экономической зоной "Кулибин", территориями опережающего развития "Володарск", "Решетиха" и "Саров", инновационным научно-технологическим центром "Квантовая долина". Потенциал у этих и других площадок региона огромный, поэтому ожидается, что объем инвестиций в основной капитал в дальнейшем также будет очень серьезным", - подчеркивается в сообщении.
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глеб никитин, инвестиции
Нижегородская область, Глеб Никитин, Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 36,6%

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос за 2023 год на 36,6% в сопоставимых ценах и составил 686,9 миллиарда рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Это не просто "здоровые" цифры. Это рекорд за всю современную историю статистических наблюдений – более чем за 30 лет! Это значит, что бизнес заинтересован "приземлять" свои проекты в Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Губернатор Нижегородской области отметил, что власти ввели широкий пакет мер поддержки и постоянно обновляют его с учетом запросов инвесторов и интересов региона, используют разные механизмы, в том числе заключили в прошлом году первый офсетный контракт. "Задача всей команды – создавать комфортные условия для бизнеса, сопровождать проекты. Фиксируем в 2023 году рост по всем основным экономическим показателям: ВРП, индексу промышленного производства и объему инвестиций", - подчеркнул Никитин.
Отмечается существенный рост частных инвестиций – в 1,6 раза. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, уверенный рост экономики сопровождается активизацией инвестиционного процесса.
"В прошлом году мы ввели новые меры поддержки для тех, кто строит гостиницы, восстанавливает памятники архитектуры, для айтишников, которые продают свои лицензии на программное обеспечение бизнесу по льготной цене. Продолжаем поддерживать обрабатывающую промышленность. Капиталовложения в металлургическом производстве выросли в 2,1 раза к 2022 году, в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий - в 3,7 раза, бумажных изделий – в 1,7 раза, готовых металлических изделий – почти на 40 процентов", - приводятся в сообщении слова Полякова.
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Кроме того, существенный вклад в объем инвестиций обеспечили вложения отрасли "Транспортировка и хранение" - 33% в общем объеме. Прежде всего, это связано со строительством трассы М-12, а также крупных логистических центров. "Бизнес очень активно интересуется особой экономической зоной "Кулибин", территориями опережающего развития "Володарск", "Решетиха" и "Саров", инновационным научно-технологическим центром "Квантовая долина". Потенциал у этих и других площадок региона огромный, поэтому ожидается, что объем инвестиций в основной капитал в дальнейшем также будет очень серьезным", - подчеркивается в сообщении.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинИнвестиции
 
 
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