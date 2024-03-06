https://ria.ru/20240306/infrastruktura-1931571887.html

Железнодорожники Белоруссии и России обсудили инфраструктуру к портам

Железнодорожники Белоруссии и России обсудили инфраструктуру к портам - РИА Новости, 06.03.2024

Железнодорожники Белоруссии и России обсудили инфраструктуру к портам

Представители руководства Белорусской железной дороги и Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") обсудили развитие инфраструктуры в направлении портов на... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:40

2024-03-06T19:40

2024-03-06T19:40

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

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МИНСК, 6 мар — РИА Новости. Представители руководства Белорусской железной дороги и Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") обсудили развитие инфраструктуры в направлении портов на северо-западе России, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги. Отмечается, что в рамках визита делегации Октябрьской железной дороги в Белоруссию 5 марта в Минске состоялись переговоры начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова и начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина. "В ходе встречи подведены итоги организации пассажирских и грузовых перевозок в 2023 году, обсуждены перспективные направления их развития в 2024 году, а также вопросы взаимодействия по модернизации участков инфраструктуры и пропуску поездопотока", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусской компании. Отмечается, что Белорусская и Октябрьская железные дороги, оперативно реагируя на изменение транспортно-логистического рынка, определили и успешно реализуют необходимые меры по развитию участков железнодорожной инфраструктуры в направлении портов северо-западного региона РФ. На переговорах было отмечено, что выработанные совместные решения и согласованность действий позволят Белорусской и Октябрьской железным дорогам в 2024 году обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта для удовлетворения возрастающих потребностей двух стран в перевозках грузов и пассажиров. "Также руководители Белорусской железной дороги и Октябрьской железной дороги... посетили концерн "Белнефтехим", где была проведена рабочая встреча с его руководством, в рамках которой обсуждены текущие вопросы по организации взаимодействия при поставках продукции предприятия на экспорт через порты северо-западного региона Российской Федерации, а также планы работы в 2024 году и в последующие годы", - говорится в сообщении. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил в феврале, что белорусская сторона приступила к модернизации своей части железной дороги, ведущей к портам Санкт-Петербурга, с целью увеличения ее пропускной способности, ждет, что РФ начнет работы на своей стороне с марта. Ожидается, что модернизация железной дороги позволит примерно в 2026-2027 году нарастить перевозку железнодорожным транспортом белорусских экспортных грузов для перевалки в портах Санкт-Петербурга до 20 миллионов тонн в год против запланированных в текущем году 12,5-13 миллионов тонн. Белорусская и российская стороны договорились на первом этапе построить и восстановить работу семи железнодорожных разъездов в направлении портов Санкт-Петербурга, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры, говорил до этого белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо повысить пропускные мощности в сфере грузоперевозок по железной дороге в направлении портов Санкт-Петербурга. По его словам, Октябрьская железная дорога в направлении Санкт-Петербурга должна "более интенсивно работать".

https://ria.ru/20240228/proekt-1930067565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр лукашенко, октябрьская железная дорога, санкт-петербург, белоруссия, россия, белорусская железная дорога, ржд