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Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России - РИА Новости, 06.03.2024
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21:16 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/festival-1931587816.html
Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России
Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России - РИА Новости, 06.03.2024
Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России
Президент России Владимир Путин не исключил, что в России могут организовать новые фестивали молодежи, подобные Всемирному фестивалю молодежи-2024. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:16
2024-03-06T21:16
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что в России могут организовать новые фестивали молодежи, подобные Всемирному фестивалю молодежи-2024. "Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний", - рассказал Путин, общаясь с иностранными студентами, обучающимися в России. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Церемония закрытия фестиваля состоится 6 марта. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России

Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в РФ после ВФМ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что в России могут организовать новые фестивали молодежи, подобные Всемирному фестивалю молодежи-2024.
"Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний", - рассказал Путин, общаясь с иностранными студентами, обучающимися в России.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Церемония закрытия фестиваля состоится 6 марта. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин на Всемирном фестивале молодежи рассказал о традиционных ценностях
Вчера, 21:13
 
РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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