https://ria.ru/20240306/festival-1931587816.html

Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России

Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России - РИА Новости, 06.03.2024

Путин не исключил организацию новых фестивалей молодежи в России

Президент России Владимир Путин не исключил, что в России могут организовать новые фестивали молодежи, подобные Всемирному фестивалю молодежи-2024. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:16

2024-03-06T21:16

2024-03-06T21:16

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что в России могут организовать новые фестивали молодежи, подобные Всемирному фестивалю молодежи-2024. "Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний", - рассказал Путин, общаясь с иностранными студентами, обучающимися в России. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Церемония закрытия фестиваля состоится 6 марта. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/tsennosti-1931587570.html

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024