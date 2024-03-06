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Путин посоветовал иностранным студентам на ВФМ одеваться теплее

Путин посоветовал иностранным студентам на ВФМ одеваться теплее - РИА Новости, 06.03.2024

Путин посоветовал иностранным студентам на ВФМ одеваться теплее

Президент России Владимир Путин встретился с иностранными студентами, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, и посоветовал им потеплее... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:40

2024-03-06T20:40

2024-03-06T20:42

россия

сочи

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с иностранными студентами, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, и посоветовал им потеплее одеваться. "Вам холодно? Или нет? Главное — тепло одеваться", - сказал Путин. С президентом пообщалась участница фестиваля из Габона Оливия, которая в РУДН преподает русский язык как иностранный. Оливия рассказала Путину, что влюбилась в русский язык и изучала поэзию XIX века. Отвечая, Путин отметил, что современные технологии позволяют переводить быстро, но компьютерный перевод не дает возможности погружаться в другую культуру. "А другая культура - это как другой мир. Читать Пушкина в оригинале, читать Гёте в оригинале, Драйзера в оригинале - это совершенно другое восприятие того мира, в котором живет художник или писатель", - добавил президент. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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Приезд Путина на Всемирный фестиваль молодежи Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. В университете глава государства осмотрит выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи". 2024-03-06T20:40 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество