https://ria.ru/20240306/festival-1931347212.html
На ВФМ провели самый многонациональный хоровод
На ВФМ провели самый многонациональный хоровод - РИА Новости, 06.03.2024
На ВФМ провели самый многонациональный хоровод
Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод установили на Всемирном фестивале молодежи, в нем приняли участие представители 73 национальностей из более... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T01:44
2024-03-06T01:44
2024-03-06T10:50
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод установили на Всемирном фестивале молодежи, в нем приняли участие представители 73 национальностей из более 150 стран мира, сообщают организаторы фестиваля. "Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы был установлен на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Представители 73 национальностей из более 150 стран мира объединились в известном танце, ставшем символом России. За созданием масштабного события стоят проект "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и арт-кластер "Таврида", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего к событию присоединились 2 тысячи молодых людей, среди них – испанцы, бразильцы, чеченцы, ирландцы, киргизы, азербайджанцы, осетины, мексиканцы, арабы, африканцы, евреи, башкиры, индийцы и многие другие, все они вдохновились атмосферой, царящей на Всемирном фестивале молодежи, в полной мере почувствовали самобытную атмосферу регионов России, познакомились с культурными особенностями и традициями страны. Мировой рекорд в номинации "Самый многонациональный хоровод дружбы" был официально подтвержден главой международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владиславом Копыловым и международным арбитром агентства Юделькис Диас - специальные гости отметили, что стали свидетелями этого исторического события, где энергия молодости и культурное единство слились в гармонии, запечатленной в новом рекорде мирового масштаба, подчеркнули организаторы. "Мировой рекорд "Самый многонациональный хоровод дружбы" – это не просто цифры, это мощная симфония единства, созданная волшебством единения и молодежной энергией. Сегодня мы становимся свидетелями того, как границы стираются, а хоровод дружбы объединяет сердца по всему миру", - сказал Копылов, его слова приводятся в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Россия, Общество
На ВФМ провели самый многонациональный хоровод
На ВФМ установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод установили на Всемирном фестивале молодежи, в нем приняли участие представители 73 национальностей из более 150 стран мира, сообщают организаторы фестиваля.
"Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы был установлен на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Представители 73 национальностей из более 150 стран мира объединились в известном танце, ставшем символом России
. За созданием масштабного события стоят проект "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и арт-кластер "Таврида", - говорится в сообщении.
Глава американской делегации на ВФМ сделал неожиданное признание
Отмечается, что всего к событию присоединились 2 тысячи молодых людей, среди них – испанцы, бразильцы, чеченцы, ирландцы, киргизы, азербайджанцы, осетины, мексиканцы, арабы, африканцы, евреи, башкиры, индийцы и многие другие, все они вдохновились атмосферой, царящей на Всемирном фестивале молодежи, в полной мере почувствовали самобытную атмосферу регионов России, познакомились с культурными особенностями и традициями страны.
Мировой рекорд в номинации "Самый многонациональный хоровод дружбы" был официально подтвержден главой международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владиславом Копыловым и международным арбитром агентства Юделькис Диас - специальные гости отметили, что стали свидетелями этого исторического события, где энергия молодости и культурное единство слились в гармонии, запечатленной в новом рекорде мирового масштаба, подчеркнули организаторы.
"Мировой рекорд "Самый многонациональный хоровод дружбы" – это не просто цифры, это мощная симфония единства, созданная волшебством единения и молодежной энергией. Сегодня мы становимся свидетелями того, как границы стираются, а хоровод дружбы объединяет сердца по всему миру", - сказал Копылов, его слова приводятся в сообщении.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18