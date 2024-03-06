https://ria.ru/20240306/festival-1931347212.html

На ВФМ провели самый многонациональный хоровод

На ВФМ провели самый многонациональный хоровод - РИА Новости, 06.03.2024

На ВФМ провели самый многонациональный хоровод

Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод установили на Всемирном фестивале молодежи, в нем приняли участие представители 73 национальностей из более... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:44

2024-03-06T01:44

2024-03-06T10:50

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод установили на Всемирном фестивале молодежи, в нем приняли участие представители 73 национальностей из более 150 стран мира, сообщают организаторы фестиваля. "Мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы был установлен на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Представители 73 национальностей из более 150 стран мира объединились в известном танце, ставшем символом России. За созданием масштабного события стоят проект "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и арт-кластер "Таврида", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего к событию присоединились 2 тысячи молодых людей, среди них – испанцы, бразильцы, чеченцы, ирландцы, киргизы, азербайджанцы, осетины, мексиканцы, арабы, африканцы, евреи, башкиры, индийцы и многие другие, все они вдохновились атмосферой, царящей на Всемирном фестивале молодежи, в полной мере почувствовали самобытную атмосферу регионов России, познакомились с культурными особенностями и традициями страны. Мировой рекорд в номинации "Самый многонациональный хоровод дружбы" был официально подтвержден главой международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владиславом Копыловым и международным арбитром агентства Юделькис Диас - специальные гости отметили, что стали свидетелями этого исторического события, где энергия молодости и культурное единство слились в гармонии, запечатленной в новом рекорде мирового масштаба, подчеркнули организаторы. "Мировой рекорд "Самый многонациональный хоровод дружбы" – это не просто цифры, это мощная симфония единства, созданная волшебством единения и молодежной энергией. Сегодня мы становимся свидетелями того, как границы стираются, а хоровод дружбы объединяет сердца по всему миру", - сказал Копылов, его слова приводятся в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/ssha-1931133468.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, общество