https://ria.ru/20240306/bezopasnost-1931468628.html
Только две страны могут обеспечить безопасность во всем мире, заявил Песков
Только две страны могут обеспечить безопасность во всем мире, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Только две страны могут обеспечить безопасность во всем мире, заявил Песков
Только Россия и США могут обеспечить стратегическую безопасность в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые"... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:20
2024-03-06T14:20
2024-03-06T14:20
россия
сша
дмитрий песков
безопасность
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Только Россия и США могут обеспечить стратегическую безопасность в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Будучи двумя странами с крупнейшим арсеналом ядерного оружия, мы несем еще и обязанность, обязанность перед всем миром, обязанность обеспечивать на этой земле стратегическую безопасность, это могут сделать только наши две страны", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Дмитрий Песков, Безопасность, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Только две страны могут обеспечить безопасность во всем мире, заявил Песков
Песков: только Россия и США могут обеспечить стратегическую безопасность в мире
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Только Россия и США могут обеспечить стратегическую безопасность в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Будучи двумя странами с крупнейшим арсеналом ядерного оружия, мы несем еще и обязанность, обязанность перед всем миром, обязанность обеспечивать на этой земле стратегическую безопасность, это могут сделать только наши две страны", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах