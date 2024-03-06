https://ria.ru/20240306/bezopasnost-1931468628.html

Только две страны могут обеспечить безопасность во всем мире, заявил Песков

Только две страны могут обеспечить безопасность во всем мире, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Только две страны могут обеспечить безопасность во всем мире, заявил Песков

Только Россия и США могут обеспечить стратегическую безопасность в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые"... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:20

2024-03-06T14:20

2024-03-06T14:20

россия

сша

дмитрий песков

безопасность

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Только Россия и США могут обеспечить стратегическую безопасность в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Будучи двумя странами с крупнейшим арсеналом ядерного оружия, мы несем еще и обязанность, обязанность перед всем миром, обязанность обеспечивать на этой земле стратегическую безопасность, это могут сделать только наши две страны", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, сша, дмитрий песков, безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024