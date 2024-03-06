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В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие
В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие - РИА Новости, 06.03.2024
В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие
В Кировске автобус с людьми подорвался на мине, погибли пять мирных граждан, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:57
2024-03-06T16:57
2024-03-06T17:38
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кировск
леонид пасечник
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Кировске автобус с людьми подорвался на мине, погибли пять мирных граждан, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."В городе Кировске произошла трагедия — в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг", — сказал он.Уточняется, что еще три человека получили ранения, им уже помогают медики.По словам Пасечника, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и полиции.Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать необходимую помощь семьям пострадавших.
https://ria.ru/20240301/zhitel-1930531159.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, кировск, леонид пасечник, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кировск, Леонид Пасечник, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие
Пасечник сообщил о подорвавшемся на мине автобусе в Кировске в ЛНР