https://ria.ru/20240306/avtobus-1931520745.html

В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие

В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие - РИА Новости, 06.03.2024

В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие

В Кировске автобус с людьми подорвался на мине, погибли пять мирных граждан, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:57

2024-03-06T16:57

2024-03-06T17:38

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кировск

леонид пасечник

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Кировске автобус с людьми подорвался на мине, погибли пять мирных граждан, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."В городе Кировске произошла трагедия — в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг", — сказал он.Уточняется, что еще три человека получили ранения, им уже помогают медики.По словам Пасечника, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и полиции.Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать необходимую помощь семьям пострадавших.

https://ria.ru/20240301/zhitel-1930531159.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кировск

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луганская народная республика, кировск, леонид пасечник, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)