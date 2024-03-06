https://ria.ru/20240306/afrika-1931598528.html

Путин заявил, что Африка хочет быть независимой

Путин заявил, что Африка хочет быть независимой - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил, что Африка хочет быть независимой

Президент России Владимир Путин заявил, что Африка активно развивается, хочет быть независимой и не реагирует на попытки стран Запада усложнить лидерам стран... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:36

2024-03-06T22:36

2024-03-06T22:36

африка

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Африка активно развивается, хочет быть независимой и не реагирует на попытки стран Запада усложнить лидерам стран континента посещение России. "Вы, наверное, обратили внимание на то, о чем сказали лидеры африканских государств. Кстати говоря, несмотря на окрики и, значит, создание условий для них - для лидеров африканских стран, чтобы они не ехали в Россию - вся Африка приехала (на Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка в 2023 году - ред.). И даже не потому, что у нас предыстория отношений очень хорошая, а потому что Африка развивается, хочет быть по-настоящему независимой и ни на какие окрики не реагирует", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи 6 марта, отвечая на один из вопросов. Президент России отметил, что страны с развивающимися экономиками из года в год пытаются внести какие-то изменения в мировой экономический порядок, однако им почти на каждом шагу ставят барьеры. "На этом форуме, например, мои коллеги африканские упомянули, что у них сейчас такой совокупный долг, у стран Африки, который отдать по определению невозможно. Вот чего не делай - отдать невозможно", - отметил Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/politika-1931594407.html

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африка, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире