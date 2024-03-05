https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html

Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада

Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада - РИА Новости, 05.03.2024

Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада

Безотзывный сберегательный сертификат, предложенный президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен в качестве альтернативы банковским вкладам,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T02:15

2024-03-05T02:15

2024-03-05T02:15

экономика

лазарь бадалов

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Безотзывный сберегательный сертификат, предложенный президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен в качестве альтернативы банковским вкладам, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.В настоящее время такие сертификаты не особо популярны из-за ряда ограничений. Но предложенный президентом механизм должен устранить имеющиеся недостатки. Так, сберегательные сертификаты будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по стандартным банковским вкладам.Во-вторых, банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия сертификата. Например, если ставка на три года - 15%, она сохранится в течение всего срока. Как правило, таких условий по обычным вкладам не бывает, либо процент существенно ниже среднего по рынку на данный момент.Если законодатели примут решение по налогообложению полученных доходов, например, введут налоговый вычет, как по банковским вкладам, сберегательный сертификат будет весьма популярен, заключил Бадалов.

https://ria.ru/20240226/banki-1929618137.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, лазарь бадалов, россия