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Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада - РИА Новости, 05.03.2024
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02:15 05.03.2024
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Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада
Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада - РИА Новости, 05.03.2024
Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада
Безотзывный сберегательный сертификат, предложенный президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен в качестве альтернативы банковским вкладам,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T02:15
2024-03-05T02:15
экономика
лазарь бадалов
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Безотзывный сберегательный сертификат, предложенный президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен в качестве альтернативы банковским вкладам, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.В настоящее время такие сертификаты не особо популярны из-за ряда ограничений. Но предложенный президентом механизм должен устранить имеющиеся недостатки. Так, сберегательные сертификаты будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по стандартным банковским вкладам.Во-вторых, банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия сертификата. Например, если ставка на три года - 15%, она сохранится в течение всего срока. Как правило, таких условий по обычным вкладам не бывает, либо процент существенно ниже среднего по рынку на данный момент.Если законодатели примут решение по налогообложению полученных доходов, например, введут налоговый вычет, как по банковским вкладам, сберегательный сертификат будет весьма популярен, заключил Бадалов.
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экономика, лазарь бадалов, россия
Экономика, Лазарь Бадалов, Россия
Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада

Финансист Бадалов: сберегательный сертификат может стать альтернативой вкладу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Безотзывный сберегательный сертификат, предложенный президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен в качестве альтернативы банковским вкладам, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.
В настоящее время такие сертификаты не особо популярны из-за ряда ограничений. Но предложенный президентом механизм должен устранить имеющиеся недостатки. Так, сберегательные сертификаты будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по стандартным банковским вкладам.
Во-вторых, банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия сертификата. Например, если ставка на три года - 15%, она сохранится в течение всего срока. Как правило, таких условий по обычным вкладам не бывает, либо процент существенно ниже среднего по рынку на данный момент.
Если законодатели примут решение по налогообложению полученных доходов, например, введут налоговый вычет, как по банковским вкладам, сберегательный сертификат будет весьма популярен, заключил Бадалов.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Российские банки запустят вклады с привязкой к ключевой ставке ЦБ
26 февраля, 18:13
 
ЭкономикаЛазарь БадаловРоссия
 
 
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