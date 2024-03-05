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Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию - РИА Новости, 05.03.2024
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20:54 05.03.2024 (обновлено: 21:10 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/vino-1931323195.html
Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию
Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию - РИА Новости, 05.03.2024
Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, рассказал РИА Новости ее... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:54
2024-03-05T21:10
нато
россия
экономика
грузия
алексей плотников
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, рассказал РИА Новости ее исполнительный секретарь Алексей Плотников."Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов", — заявил собеседник агентства.По словам Плотникова, ассоциация также предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.Кроме того, АВВР призвала установить с 1 сентября квоту в 20 процентов для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50 процентов.Ассоциация виноградарей и виноделов выступила с идеей определить квоту и для кафе — иметь в винной карте с 1 сентября не менее 50 процентов отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.
https://ria.ru/20240103/igristoe-1919549194.html
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нато, россия, экономика, грузия, алексей плотников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
НАТО, Россия, Экономика, Грузия, Алексей Плотников, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию

Виноделы призвали власти установить в РФ пошлины на вино из стран НАТО в 200%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБочки с вином
Бочки с вином - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бочки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, рассказал РИА Новости ее исполнительный секретарь Алексей Плотников.
"Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов", — заявил собеседник агентства.
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В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5 до 20 процентов, но не менее полутора долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже ее продлили на весь 2024-й.

По словам Плотникова, ассоциация также предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.
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Кроме того, АВВР призвала установить с 1 сентября квоту в 20 процентов для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50 процентов.
Ассоциация виноградарей и виноделов выступила с идеей определить квоту и для кафе — иметь в винной карте с 1 сентября не менее 50 процентов отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.
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