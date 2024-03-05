https://ria.ru/20240305/vino-1931323195.html

Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию

Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию - РИА Новости, 05.03.2024

Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, рассказал РИА Новости ее... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:54

2024-03-05T20:54

2024-03-05T21:10

нато

россия

экономика

грузия

алексей плотников

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, рассказал РИА Новости ее исполнительный секретарь Алексей Плотников."Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов", — заявил собеседник агентства.По словам Плотникова, ассоциация также предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.Кроме того, АВВР призвала установить с 1 сентября квоту в 20 процентов для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50 процентов.Ассоциация виноградарей и виноделов выступила с идеей определить квоту и для кафе — иметь в винной карте с 1 сентября не менее 50 процентов отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.

https://ria.ru/20240103/igristoe-1919549194.html

https://ria.ru/20240228/vino-1929934914.html

https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html

россия

грузия

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нато, россия, экономика, грузия, алексей плотников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)