https://ria.ru/20240305/uvkpch-1931304290.html
УВКПЧ ООН превратилось в рупор Украины, заявили в МИД России
УВКПЧ ООН превратилось в рупор Украины, заявили в МИД России - РИА Новости, 05.03.2024
УВКПЧ ООН превратилось в рупор Украины, заявили в МИД России
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:00
2024-03-05T19:00
2024-03-05T19:08
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в мире
управление верховного комиссара оон по правам человека
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад УВКПЧ правах человека в Крыму."Рассматриваем выход данного доклада в качестве очередного свидетельства того, что Управление полностью превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет конкретные политические задачи, поставленные киевским режимом и его покровителями. Международное право, таким образом, перестало быть фундаментом работы УВКПЧ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте дипведомства России.Дипломат добавила, что Управление ООН "продолжает штамповать свои антироссийские опусы", игнорируя информацию российской стороны "о военных преступлениях и зверствах украинского режима против мирного населения Донбасса".По словам Захаровой, верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, санкционируя подготовку подобных политически мотивированных докладов, демонстрирует "поведение, несовместимое со статусом ооновского чиновника высокого ранга и отход от принципов объективности и беспристрастности, лежащих в основе его мандата".Ранее глава УВКПЧ Фолкер Тюрк представил в Совете ООН по правам человека последний доклад своей организации о ситуации с правами человека на Украине, в котором выразил обеспокоенность давлением на Украинскую православную церковь и меньшинства в стране.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240228/regiony-1930029744.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, оон, мария захарова, в мире, управление верховного комиссара оон по правам человека
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, Мария Захарова, В мире, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
УВКПЧ ООН превратилось в рупор Украины, заявили в МИД России
Захарова: УВКПЧ ООН начало выполнять задачи, поставленные Украиной
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет задачи, поставленные Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад УВКПЧ правах человека в Крыму.
"Рассматриваем выход данного доклада в качестве очередного свидетельства того, что Управление полностью превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет конкретные политические задачи, поставленные киевским режимом и его покровителями. Международное право, таким образом, перестало быть фундаментом работы УВКПЧ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте дипведомства России.
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Дипломат добавила, что Управление ООН "продолжает штамповать свои антироссийские опусы", игнорируя информацию российской стороны "о военных преступлениях и зверствах украинского режима против мирного населения Донбасса".
По словам Захаровой, верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, санкционируя подготовку подобных политически мотивированных докладов, демонстрирует "поведение, несовместимое со статусом ооновского чиновника высокого ранга и отход от принципов объективности и беспристрастности, лежащих в основе его мандата".
Ранее глава УВКПЧ Фолкер Тюрк представил в Совете ООН по правам человека последний доклад своей организации о ситуации с правами человека на Украине
, в котором выразил обеспокоенность давлением на Украинскую православную церковь
и меньшинства в стране.
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