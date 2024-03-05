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В Германии чиновники будут чаще встречаться очно после утечки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
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10:40 05.03.2024 (обновлено: 10:42 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/utechka-1931153105.html
В Германии чиновники будут чаще встречаться очно после утечки, пишут СМИ
В Германии чиновники будут чаще встречаться очно после утечки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
В Германии чиновники будут чаще встречаться очно после утечки, пишут СМИ
Больше встреч между должностными лицами в ФРГ в будущем будут проходить очно для снижения рисков в сфере безопасности на фоне перехвата разговора немецких... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:40
2024-03-05T10:42
в мире
германия
украина
маргарита симоньян
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Больше встреч между должностными лицами в ФРГ в будущем будут проходить очно для снижения рисков в сфере безопасности на фоне перехвата разговора немецких офицеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкого чиновника. По мнению должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным, произошедшее демонстрирует незаконченность перемен в сферах безопасности и обороны Германии, начатых в связи с конфликтом на Украине. "В будущем больше встреч будут проводиться в очном формате для ограничения рисков безопасности", - пишет агентство. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240305/smi-1931143540.html
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
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в мире, германия, украина, маргарита симоньян, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, дмитрий песков, россия
В мире, Германия, Украина, Маргарита Симоньян, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Дмитрий Песков, Россия
В Германии чиновники будут чаще встречаться очно после утечки, пишут СМИ

Bloomberg: В Германии чиновники будут чаще встречаться очно после утечки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Больше встреч между должностными лицами в ФРГ в будущем будут проходить очно для снижения рисков в сфере безопасности на фоне перехвата разговора немецких офицеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкого чиновника.
По мнению должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным, произошедшее демонстрирует незаконченность перемен в сферах безопасности и обороны Германии, начатых в связи с конфликтом на Украине.
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Вчера, 09:38
«
"В будущем больше встреч будут проводиться в очном формате для ограничения рисков безопасности", - пишет агентство.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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