https://ria.ru/20240305/tula-1927795387.html

Металлисты, "Октава", "Искра" и тайны археологов: в Тулу на выходные

Выходные в Тульской области: как добраться, достопримечательности и рестораны

Металлисты, "Октава", "Искра" и тайны археологов: в Тулу на выходные

Сначала грозная крепость, защищавшая от набегов крымских татар, потом торгово-промышленный центр, теперь — третья музейная столица с модными лофтами и уютными... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:20

2024-03-05T18:20

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Сначала грозная крепость, защищавшая от набегов крымских татар, потом торгово-промышленный центр, теперь — третья музейная столица с модными лофтами и уютными променадами. Мало какому городу удавалось всегда так чувствовать дух времени. И наблюдать за постоянными трансформациями очень интересно. О том, как провести длинные выходные в Туле и окрестностях, — в материале РИА Новости.Сердце городаИстория, достойная романа и характерная для родины Левши. Жил да был штабс-капитан Мосин, оружейный мастер, которого друзья за глаза называли сухарем. Ничего, кроме работы, его не интересовало. Пока не познакомился с племянницей писателя Ивана Тургенева, Варварой Арсеньевой: трогательной, меланхоличной, с большими грустными глазами. После пары прогулок по саду молодые люди поняли, что чувства взаимны. Но Варенька была замужем. Жили давно отдельно, но муж развода не давал. Вызовы на дуэль от Мосина не принимал — тот не был дворянином. В итоге, как “истинный аристократ", заломил за супругу непомерную по тем временам сумму — 50 тысяч рублей.И Мосин эти деньги заработал — своим умом. Вот такие они, туляки. Теперь на главной улице города — Металлистов — стоит памятник романтику и изобретателю русской трехлинейной винтовки.Нарядный, с богатыми купеческими домами “тульский Арбат” раньше назывался и Никольской, и Пятницкой. В 2017-м улицу капитально отремонтировали. Здесь много кафе, сувенирных лавок, музейный квартал с филиалами ГИМ, Ясной Поляны, Поленово.Обязательно загляните в пространство "Археология" музея-заповедника "Куликово поле". Тут предлагают примерить доспехи и развести огонь, сплести рыболовную сеть, собрать по осколкам горшок.Строительство квартала обещают завершить к 2025-му и открыть также филиалы еще трех федеральных музеев: Политехнического, Театрального имени Бахрушина и древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.Тульскому кремлю в 2020-м исполнилось 500 лет. Стены — с такими же “ласточкиными хвостами”, как в Москве. Предполагают, что и строители те же — итальянцы.За 11-метровыми стенами в окружении девяти башен — два кафедральных собора, Свято-Успенский и Богоявленский, а также здание первой городской электростанции и торговые ряды.Неподалеку — индустриальный кластер "Октава" в действующем заводе по производству микрофонов: кафе, школа подкастов, коворкинг, Музей станка. Другое любимое место хипстеров — арт-пространство "Искра", бывшее епархиальное училище. Там закажите кофе (или что покрепче) и отправляйтесь гулять вдоль реки Упа. Доступ сюда почти полвека был закрыт, тут были склады Тульского оружейного завода, а недавно обустроили многоуровневую Казанскую набережную.Пряники, свистульки и ружьяПервое письменное упоминание о тульском прянике относится 1685 году. Сегодня в городе более десятка фабрик, где его выпекают. В основном женщины, хотя в старину это дело доверяли только мужчинам. Рецепт хранили в тайне.В городе настоящий культ этой медовой выпечки: с ней делают тыквенные супы, пиво, кофе… Закупаться стоит в фирменных магазинах фабрики "Старая Тула". Вам расскажут, как его печатают — то есть выбивают из деревянных дощечек специальной формы. Мастер-классы проводит фабрика "Медовые традиции": объясняют, как делать пряничное тесто, начинку.Еще регион с XVI века славится гончарным делом. В Центре традиционной тульской керамики можно вылепить свистульку и нанести орнамент на игрушку.Подсчитано: если хоть минуту постоять у каждого экспоната Музея оружия, занимающего гигантское здание в форме шлема витязя, пробыть там придется больше суток. Пять этажей, образцы с XIV века до наших дней. Чем выше — тем современнее. Разрешат и пострелять — в виртуальном тире.Музей самоваров — прямо у кремля. Изделия из меди, фарфора, бересты и даже сахара.Вылазка в ВеневДо не менее старинного Венева от Тулы — 50 километров. Это была крепость Большой засечной черты — линии укреплений в 400 километров, от брянских лесов до Рязани, созданной в XVI веке после распада Золотой Орды для защиты от крымских татар. Для своего времени сооружение грандиозное и передовое: фактически линия "ежей", не пропускавшая конницу врага. Деревья подрубали на уровне человеческого роста и укладывали крест-накрест, чтобы они врастали в землю, формируя дебри. Годились только дуб, клен, ясень, вяз — они гнутся, но не ломаются. Сохранились земляные валы, а в лесу встречаются остатки изогнутых деревьев.В Веневе есть Красная площадь. Но главная достопримечательность — 75-метровая колокольня Николаевской церкви, в прошлом самая высокая постройка в области. Обязательно поднимитесь наверх — очень красиво (необходимо записаться на экскурсию). Сам храм, спроектированный Василием Баженовым (он жил в имении неподалеку), снесли в 1950-х.Венёв и Тульская область вместе с еще восемью регионами претендуют на то, чтобы считаться родиной легендарного поручика Ржевского. Есть мемуары местной помещицы: она рассказывает о похождениях своего дяди. И, судя по этим историям, Сергей Семенович вполне мог быть тем самым лихим гусаром из анекдотов. К примеру: "Однажды на маскарад Ржевский оделся печкой. В трубу просунул голову, внизу печи сделал отверстия для ног. Разделся донага и голым влез в печку, которая была картонная. Спереди был затоп, сзади отдушник. Кругом обоих закрытых пока отверстий были крупные надписи: "Не открывайте печку, в ней угар". В маскараде держали все себя очень вольно, а такая надпись поощряла всех открыть печку и в нее посмотреть. Всякий видел голые члены мужчины, спереди и сзади. Одни плевали, другие хохотали, но весь зал зашумел и стали собираться толпы. Сергей Семенович только этого и хотел. Явилась полиция, и его с триумфом вывели".Есть у города и гастрономический бренд — особая булочка. Кренделю в форме буквы В, покрытому сладкой глазурью, даже поставили памятник на перекрестке улиц Володарского и Бундурина. Так что выпить кофе с ароматной сдобой, которую выпекают в местной кондитерской, нужно непременно. Кстати, в Веневском уезде в начале XX века самые большие налоги платили не питейные заведения, а пекарни, массово выпускавшие баранки.Как добраться, где поестьТула — это 170 километров от Москвы, так что вполне можно съездить одним днем. С Курского вокзала — на обычной электричке или скоростной "‎Ласточке". На машине — по федеральной трассе М-2.Четырехзвездочный отель Azimut часто выбирают за удачное расположение: недалеко от кремля, всего 100 метров до Казанской набережной.В здании 1852 года — гостиница "Дворянское собрание": пятиметровые потолки и старинные интерьеры. Номера названы в честь именитых гостей разных эпох: "Николай Второй Романов", "Леонид Осипович Утесов" (с аутентичным граммофоном).Если хочется уединения, отправляйтесь в загородный отель Just Wood. Посреди леса на берегу реки Осетр — коттеджи, экомодули и бревенчатые домики. В ресторане готовят из местных фермерских продуктов. Есть банное пространство "Веники и пряники". Здесь проводят мастер-классы по созданию скрабов и свечей, рассказывают о банных традициях, предлагают пофилософствовать за чаем. Роскошные спа-процедуры: несколько видов веников, два десятка эфирных масел и даже песнопения.В городе много хороших ресторанов и кафе. В "Кулинарном цехе" — мастер-классы с бренд-шефами, которые учат готовить полезный завтрак, салат нисуаз или грузинские пхали.За десертами и кофе, от фильтр-классики до авторских рецептов, — в сеть Bary.Ресторан "Еда и Миръ" сообщает, что в меню — только блюда из фермерских продуктов, выращенных не далее чем в 150 километрах от заведения. А приготовлено все в основном по рецептам семьи Толстых.Благодарим за помощь в подготовке материала Министерство культуры и туризма Тульской области и проект "Медиаразведка" сервиса путешествий tutu.

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