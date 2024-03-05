https://ria.ru/20240305/toplivo-1931317603.html

Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо

Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо - РИА Новости, 05.03.2024

Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо

Ситуация с ценами на дизтопливо для аграриев сегодня стабильная, Минсельхоз РФ подписал с Минэнерго план по поставкам, сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:09

2024-03-05T20:09

2024-03-05T20:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

дмитрий патрушев

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Ситуация с ценами на дизтопливо для аграриев сегодня стабильная, Минсельхоз РФ подписал с Минэнерго план по поставкам, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная. Мы с Минэнерго в контакте, с (вице-премьером Александром - ред.) Новаком тоже в контакте", - сказал Патрушев на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями агропромышленного комплекса."Мы подписали план, согласно которому наши аграрии в разных регионах должны получать по нормальным ценам в необходимом объеме топливо - и дизельное, и автобензин. Соответственно, пока острых проблем нет, если они будут, я все понял, значит буду вовремя докладывать для выработки соответствующих решений", - добавил министр.В свою очередь Путин заверил аграриев, что власти сделают все, чтобы обеспечить урожай следующего года. "Я еще раз повторяю, сделаем все, чтобы обеспечить урожай следующего года. Сомнений быть не может", - сказал он.

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)