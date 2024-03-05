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Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо - РИА Новости, 05.03.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
20:09 05.03.2024 (обновлено: 20:11 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/toplivo-1931317603.html
Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо
Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо - РИА Новости, 05.03.2024
Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо
Ситуация с ценами на дизтопливо для аграриев сегодня стабильная, Минсельхоз РФ подписал с Минэнерго план по поставкам, сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:09
2024-03-05T20:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
дмитрий патрушев
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Ситуация с ценами на дизтопливо для аграриев сегодня стабильная, Минсельхоз РФ подписал с Минэнерго план по поставкам, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная. Мы с Минэнерго в контакте, с (вице-премьером Александром - ред.) Новаком тоже в контакте", - сказал Патрушев на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями агропромышленного комплекса."Мы подписали план, согласно которому наши аграрии в разных регионах должны получать по нормальным ценам в необходимом объеме топливо - и дизельное, и автобензин. Соответственно, пока острых проблем нет, если они будут, я все понял, значит буду вовремя докладывать для выработки соответствующих решений", - добавил министр.В свою очередь Путин заверил аграриев, что власти сделают все, чтобы обеспечить урожай следующего года. "Я еще раз повторяю, сделаем все, чтобы обеспечить урожай следующего года. Сомнений быть не может", - сказал он.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Патрушев рассказал о ситуации с ценами на дизтопливо

Патрушев назвал ситуацию с ценами на дизтопливо для аграриев стабильной

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Ситуация с ценами на дизтопливо для аграриев сегодня стабильная, Минсельхоз РФ подписал с Минэнерго план по поставкам, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная. Мы с Минэнерго в контакте, с (вице-премьером Александром - ред.) Новаком тоже в контакте", - сказал Патрушев на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями агропромышленного комплекса.
"Мы подписали план, согласно которому наши аграрии в разных регионах должны получать по нормальным ценам в необходимом объеме топливо - и дизельное, и автобензин. Соответственно, пока острых проблем нет, если они будут, я все понял, значит буду вовремя докладывать для выработки соответствующих решений", - добавил министр.
В свою очередь Путин заверил аграриев, что власти сделают все, чтобы обеспечить урожай следующего года. "Я еще раз повторяю, сделаем все, чтобы обеспечить урожай следующего года. Сомнений быть не может", - сказал он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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