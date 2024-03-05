https://ria.ru/20240305/tekhnologii-1931043436.html

Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной госпрограмме

Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной госпрограмме - РИА Новости, 05.03.2024

Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной госпрограмме

Свыше 34 миллиардов рублей привлекли малые и средние высокотехнологичные МСП с момента запуска в апреле 2022 года специализированной правительственной программы РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:40

2024-03-05T09:40

2024-03-05T09:40

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корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Свыше 34 миллиардов рублей привлекли малые и средние высокотехнологичные МСП с момента запуска в апреле 2022 года специализированной правительственной программы кредитования под 3% годовых, сообщает Корпорация МСП."Льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний — это инструмент адресной поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в ключевых для государства отраслях. Их поддержка помогает наращивать темпы импортозамещения по стратегически важным направлениям, повышать уровень технологического суверенитета нашей страны, стимулирует отечественных высокотехнологичных инновационных компаний — национальных чемпионов к дальнейшему развитию", — приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Возможностями льготной кредитной госпрограммы для высокотехнологичных инновационных МСП уже воспользовались компании почти из 40 субъектов РФ. Ведущими регионами здесь стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Пермский край, Республика Татарстан, Челябинская область.Отраслями-лидерами стали разработка компьютерного ПО, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, вычислительной техники и ИТ, производство химических продуктов, электрических ламп и осветительного оборудования, лекарственных препаратов, материалов, инструментов, оборудования для медицинских целей, обработка металлов, производство спецавтомобилей, летательных аппаратов и другие отрасли."Важность создания условий для динамичного развития МСП в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул президент Владимир Путин. Он обратил внимание и на качество этого роста, которое должно повышаться за счет высокотехнологичных направлений производственного бизнеса, Сейчас три из четырех компаний в сфере научных исследований и разработок относятся к малому и среднему бизнесу. Потенциал высокотехнологичных МСП очень высок. Они быстрее перестраиваются и способны дать импульс как развитию экономики в целом, так и оказать помощь в развитии других приоритетных направлений", — отметил Исаевич.Для получения льготного кредита под 3% годовых от компаний требуется соблюдение ряда критериев. Предприятие должно при производстве или создании продукции использовать технологии по 16 приоритетным направлениям, должно относиться к субъектам МСП, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост не менее 12%, владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.Поддержка бизнеса осуществляется в рамках федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO", который входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент, курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240301/servis-1930537665.html

https://ria.ru/20240229/rost-1930331213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич