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Минобороны рассказало о возможном сценарии нападения на Россию - РИА Новости, 05.03.2024
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03:37 05.03.2024 (обновлено: 04:31 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/stsenariy-1931124715.html
Минобороны рассказало о возможном сценарии нападения на Россию
Минобороны рассказало о возможном сценарии нападения на Россию - РИА Новости, 05.03.2024
Минобороны рассказало о возможном сценарии нападения на Россию
Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:37
2024-03-05T04:31
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, следует из публикации издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль". Как отмечается в публикации, сегодня иностранными специалистами рассматривается создание воинских формирований нового типа, так называемых "объединенных оперативных формирований" (ООФ). Это должны быть межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, способные в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной. "Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2-3 до 5-7) массированных ракетно-авиационных ударов. При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки", — отмечается в статье. Авторы пишут, что до начала активной фазы операции оперативные формирования противника будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки. Агрессором будут усилены все виды разведки, будут проводиться регулярные полеты самолетов и беспилотников вблизи госграниц страны, в том числе полеты стратегических бомбардировщиков. Также возможно проведение учений с участием авианесущих группировок и кораблей — носителей крылатых ракет. При этом "Военная мысль" уточняет, что боевой и численный состав ООФ противника мирного времени может составлять 50-70% от состава, который будет действовать во время войны. &quot;Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы&quot;, — говорится в статье.В этой связи, указывает журнал, повышение роли ВКС в общей структуре военных конфликтов ставят перед ними новые задачи. В частности, требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов (в том числе беспилотниками) и системами вооружения, необходимо внедрение перспективных автоматизированных систем управления, нужно совершенствовать разведывательное обеспечение и так далее. Также необходимо, отмечают авторы, выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время, "соответствующее существующим и перспективным формам применения и способам действий средств воздушно-космического нападения противника".
https://ria.ru/20240302/proslushka-1930727161.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о возможном сценарии нападения на Россию

"Военная мысль": враг развернет воздушно-наземную операцию при нападении на РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, следует из публикации издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль".
Как отмечается в публикации, сегодня иностранными специалистами рассматривается создание воинских формирований нового типа, так называемых "объединенных оперативных формирований" (ООФ). Это должны быть межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, способные в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной.
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"Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2-3 до 5-7) массированных ракетно-авиационных ударов. При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки", — отмечается в статье.
Авторы пишут, что до начала активной фазы операции оперативные формирования противника будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки. Агрессором будут усилены все виды разведки, будут проводиться регулярные полеты самолетов и беспилотников вблизи госграниц страны, в том числе полеты стратегических бомбардировщиков. Также возможно проведение учений с участием авианесущих группировок и кораблей — носителей крылатых ракет.
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При этом "Военная мысль" уточняет, что боевой и численный состав ООФ противника мирного времени может составлять 50-70% от состава, который будет действовать во время войны.
«

"Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы", — говорится в статье.

В этой связи, указывает журнал, повышение роли ВКС в общей структуре военных конфликтов ставят перед ними новые задачи. В частности, требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов (в том числе беспилотниками) и системами вооружения, необходимо внедрение перспективных автоматизированных систем управления, нужно совершенствовать разведывательное обеспечение и так далее.
Также необходимо, отмечают авторы, выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время, "соответствующее существующим и перспективным формам применения и способам действий средств воздушно-космического нападения противника".
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