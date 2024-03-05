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Глава делегации США на ВФМ заявил, что американцы хотят мира с Россией

Глава делегации США на ВФМ заявил, что американцы хотят мира с Россией - РИА Новости, 05.03.2024

Глава делегации США на ВФМ заявил, что американцы хотят мира с Россией

Большинство американцев выступает за хорошие отношения с РФ вопреки агрессивной политике администрации президента Джо Байдена, и у США с Россией есть потенциал... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:25

2024-03-05T06:25

2024-03-05T10:00

россия

сша

джо байден

владимир путин

брикс

евразийский экономический союз

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

санкции в отношении россии

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Большинство американцев выступает за хорошие отношения с РФ вопреки агрессивной политике администрации президента Джо Байдена, и у США с Россией есть потенциал для сближения, рассказал РИА Новости глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин. "Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией, в отличие от администрации Байдена, которая следует по опасному пути эскалации", — рассказал собеседник.По его мнению, "настоящая Америка" хотела бы быть частью зарождающейся мировой экономики, в которой участвуют страны БРИКС, ЕАЭС, инициативы "Один пояс — один путь", а не защищать "разваливающийся империалистический порядок". "Думаю, если бы эта экономика, основанная на промышленности и росте, закрепилась в США, Соединенные Штаты и Россия могли бы сблизиться", — добавил Мопин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

россия

сша

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россия, сша, джо байден, владимир путин, брикс, евразийский экономический союз, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), санкции в отношении россии, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024