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Глава делегации США на ВФМ думает, что его задержат по возвращении в страну

Глава делегации США на ВФМ думает, что его задержат по возвращении в страну - РИА Новости, 05.03.2024

Глава делегации США на ВФМ думает, что его задержат по возвращении в страну

Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал РИА Новости, что ожидает проблем с задержанием в аэропорту по возвращении в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:01

2024-03-05T06:01

2024-03-05T06:01

россия

сша

иран

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал РИА Новости, что ожидает проблем с задержанием в аэропорту по возвращении в США из России. Он рассказал агентству, что в прошлом уже бывал в России, а также в Иране и в Венесуэле. По возвращении в Штаты его, как правило, задерживают в аэропорту, иногда на 5-6 часов, допрашивают о поездке, у него отбирают телефон и ноутбук. "Я уверен, что такое случится и в этот раз. Наверняка", - сказал собеседник. Власти не могут запретить ему, гражданину Соединенных Штатов, въезд в родную страну. Однако они, как правило, стараются показать, что не одобряют поездку, объяснил Мопин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/donbass-1931129115.html

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россия, сша, иран, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024