https://ria.ru/20240305/sotsseti-1931305856.html

Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе

Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе - РИА Новости, 05.03.2024

Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе

Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих компании Meta*, из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсетей,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:06

2024-03-05T19:06

2024-03-05T19:53

технологии

россия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих компании Meta*, из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* и Instagram* начались примерно в 18.17 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступает из США - более 125 тысяч и 17 тысяч соответственно. Кроме того, отдельно на сбои в Facebook Messenger поступило около 5,6 тысячи жалоб. Также фиксируются сообщения о сбоях из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и в ряде других стран. Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои при авторизации, а также работу приложения и веб-сайта. В Instagram* фиксируются неполадки в работе приложения, при отображении новостной ленты, а также ошибки при авторизации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240211/udalenie-1926636274.html

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технологии, россия, сша, великобритания