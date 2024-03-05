Рейтинг@Mail.ru
Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 05.03.2024 (обновлено: 19:53 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/sotsseti-1931305856.html
Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе
Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе - РИА Новости, 05.03.2024
Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе
Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих компании Meta*, из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсетей,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:06
2024-03-05T19:53
технологии
россия
сша
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих компании Meta*, из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* и Instagram* начались примерно в 18.17 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступает из США - более 125 тысяч и 17 тысяч соответственно. Кроме того, отдельно на сбои в Facebook Messenger поступило около 5,6 тысячи жалоб. Также фиксируются сообщения о сбоях из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и в ряде других стран. Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои при авторизации, а также работу приложения и веб-сайта. В Instagram* фиксируются неполадки в работе приложения, при отображении новостной ленты, а также ошибки при авторизации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240211/udalenie-1926636274.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, великобритания
Технологии, Россия, США, Великобритания
Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабных сбоях в работе

Пользователи пожаловались на сбой в Instagram и Facebook

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих компании Meta*, из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* и Instagram* начались примерно в 18.17 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступает из США - более 125 тысяч и 17 тысяч соответственно. Кроме того, отдельно на сбои в Facebook Messenger поступило около 5,6 тысячи жалоб.
Также фиксируются сообщения о сбоях из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и в ряде других стран.
Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои при авторизации, а также работу приложения и веб-сайта. В Instagram* фиксируются неполадки в работе приложения, при отображении новостной ленты, а также ошибки при авторизации.
Телефон - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей
11 февраля, 02:15
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ТехнологииРоссияСШАВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала