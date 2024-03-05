https://ria.ru/20240305/shoygu-1931197032.html
Новое административное деление улучшит управление армии, заявил Шойгу
Новое административное деление улучшит управление армии, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.03.2024
Новое административное деление улучшит управление армии, заявил Шойгу
Указом президента РФ Владимира Путина установлено военно-административное деление России, за военными округами закреплены соответствующие территории, включая... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:14
2024-03-05T13:14
2024-03-05T13:14
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Указом президента РФ Владимира Путина установлено военно-административное деление России, за военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы, это существенно повысит эффективность управления, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. "Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом ВС РФ. По его словам, принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами". Путин 26 февраля подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов. Так, решением президента прекращает существование Западный военный округ, на месте которого создаются Ленинградский и Московский военные округа. Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа. О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа Шойгу сообщил в декабре 2022 года. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , сергей шойгу, владимир путин, нато
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО
Новое административное деление улучшит управление армии, заявил Шойгу
Шойгу: новое военно-административное деление повысит эффективность управления ВС
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Указом президента РФ Владимира Путина установлено военно-административное деление России, за военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы, это существенно повысит эффективность управления, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«
"Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом ВС РФ.
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По его словам, принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами".
Путин 26 февраля подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликовали на сайте правовых актов. Так, решением президента прекращает существование Западный военный округ, на месте которого создаются Ленинградский и Московский военные округа. Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав Южного военного округа.
О необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа Шойгу сообщил в декабре 2022 года. Такое решение российские власти приняли после заявлений Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.
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