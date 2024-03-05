https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html

Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах

Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:29

2024-03-05T20:29

2024-03-05T20:39

общество

владимир путин

россия

ставропольский край

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса."Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать", - сказал Путин, комментируя идею о создании в школах аграрных классов.При этом президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но "профориентация совершенно точно нужна"."И мы на промышленных предприятиях об этом говорим, мы говорим об этом с нашими коллегами из научных учреждений, чтобы ребят приглашали, чтобы они смотрели. Я вот об этом и в послании даже говорил, чтобы в музеи на предприятия на крупные приглашали ребят. Только все то же самое нужно делать в сфере сельхозпроизводства. Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая", - добавил он.

https://ria.ru/20240305/selo-1931321156.html

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общество, владимир путин, россия, ставропольский край