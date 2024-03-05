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Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах - РИА Новости, 05.03.2024
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20:29 05.03.2024 (обновлено: 20:39 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html
Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах
Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:29
2024-03-05T20:39
общество
владимир путин
россия
ставропольский край
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса."Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать", - сказал Путин, комментируя идею о создании в школах аграрных классов.При этом президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но "профориентация совершенно точно нужна"."И мы на промышленных предприятиях об этом говорим, мы говорим об этом с нашими коллегами из научных учреждений, чтобы ребят приглашали, чтобы они смотрели. Я вот об этом и в послании даже говорил, чтобы в музеи на предприятия на крупные приглашали ребят. Только все то же самое нужно делать в сфере сельхозпроизводства. Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая", - добавил он.
https://ria.ru/20240305/selo-1931321156.html
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общество, владимир путин, россия, ставропольский край
Общество, Владимир Путин, Россия, Ставропольский край
Путин поддержал идею о создании аграрных классов в школах

Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
"Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать", - сказал Путин, комментируя идею о создании в школах аграрных классов.
При этом президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но "профориентация совершенно точно нужна".
"И мы на промышленных предприятиях об этом говорим, мы говорим об этом с нашими коллегами из научных учреждений, чтобы ребят приглашали, чтобы они смотрели. Я вот об этом и в послании даже говорил, чтобы в музеи на предприятия на крупные приглашали ребят. Только все то же самое нужно делать в сфере сельхозпроизводства. Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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