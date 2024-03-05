https://ria.ru/20240305/regiony-1931303590.html

Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами

Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами

Деньги из федерального бюджета, которые выделяет правительство, регионы сами решают, куда направлять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:57

2024-03-05T18:57

2024-03-05T19:01

экономика

россия

ставропольский край

владимир путин

владимир владимиров

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Деньги из федерального бюджета, которые выделяет правительство, регионы сами решают, куда направлять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями. "Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регионы, куда он их хочет направить. Это сам решает регион", - сказал президент России, отвечая на вопрос о решении проблемы дорог Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край получил за шесть лет порядка 15 миллиардов рублей, повысив свой дорожный фонд до 19 миллиардов рублей. "Если предприятие возникло, его же нужно обеспечить трудовыми ресурсами, людей-то нужно привести. Вот то же самое касается транспорта, на это мы тоже деньги выделяем", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240229/dolgi-1930226078.html

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров