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Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами - РИА Новости, 05.03.2024
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18:57 05.03.2024 (обновлено: 19:01 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/regiony-1931303590.html
Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами
Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами
Деньги из федерального бюджета, которые выделяет правительство, регионы сами решают, куда направлять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:57
2024-03-05T19:01
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Деньги из федерального бюджета, которые выделяет правительство, регионы сами решают, куда направлять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями. "Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регионы, куда он их хочет направить. Это сам решает регион", - сказал президент России, отвечая на вопрос о решении проблемы дорог Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край получил за шесть лет порядка 15 миллиардов рублей, повысив свой дорожный фонд до 19 миллиардов рублей. "Если предприятие возникло, его же нужно обеспечить трудовыми ресурсами, людей-то нужно привести. Вот то же самое касается транспорта, на это мы тоже деньги выделяем", - добавил Путин.
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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров
Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами

Путин: регионы должны сами решать, на что потратить федеральные средства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Деньги из федерального бюджета, которые выделяет правительство, регионы сами решают, куда направлять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями.
"Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регионы, куда он их хочет направить. Это сам решает регион", - сказал президент России, отвечая на вопрос о решении проблемы дорог Ставропольского края.
Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край получил за шесть лет порядка 15 миллиардов рублей, повысив свой дорожный фонд до 19 миллиардов рублей.
"Если предприятие возникло, его же нужно обеспечить трудовыми ресурсами, людей-то нужно привести. Вот то же самое касается транспорта, на это мы тоже деньги выделяем", - добавил Путин.
Путин о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
29 февраля, 13:39
 
ЭкономикаРоссияСтавропольский крайВладимир ПутинВладимир Владимиров
 
 
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