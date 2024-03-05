https://ria.ru/20240305/rada-1931206594.html

В Раде отменили заседания из-за скандала с командировками депутатов

В Раде отменили заседания из-за скандала с командировками депутатов - РИА Новости, 05.03.2024

В Раде отменили заседания из-за скандала с командировками депутатов

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об отмене запланированных на эту неделю заседаний парламента из-за скандала с... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:46

2024-03-05T13:46

2024-03-05T13:57

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алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об отмене запланированных на эту неделю заседаний парламента из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов. "Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе, отменены. Вы спросите почему? Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", - написал Гончаренко. По его словам, еще одна причина отмены – возможная нехватка голосов для принятия законопроектов. Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что растет число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать. Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что разрешение на выезд в командировку парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты. В январе 2023 года Владимир Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины