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Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию
Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию - РИА Новости, 05.03.2024
Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию
Президент России Владимир Путин попросил Минсельхоз не продлевать после 2025 года действие нулевой ставки НДС в отношении племенной животноводческой продукции,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:20
2024-03-05T20:20
2024-03-05T20:20
экономика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Минсельхоз не продлевать после 2025 года действие нулевой ставки НДС в отношении племенной животноводческой продукции, ввозимой в РФ. "Освобождение от НДС действует, по-моему, до 2025 года. Освобождение тех, кто завозил сюда соответствующие материалы. Два раза мы продлевали... третий раз, наверное, не нужно... В 2025 году не нужно уже продлевать", - сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию
Путин призвал не продлевать действие нулевой ставки НДС на ввоз племенного скота