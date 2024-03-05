https://ria.ru/20240305/putin-1931318582.html

Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию

Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию - РИА Новости, 05.03.2024

Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию

Президент России Владимир Путин попросил Минсельхоз не продлевать после 2025 года действие нулевой ставки НДС в отношении племенной животноводческой продукции,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:20

2024-03-05T20:20

2024-03-05T20:20

экономика

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931312918_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_469ef8d2711573fd2a03af75cf23df2f.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Минсельхоз не продлевать после 2025 года действие нулевой ставки НДС в отношении племенной животноводческой продукции, ввозимой в РФ. "Освобождение от НДС действует, по-моему, до 2025 года. Освобождение тех, кто завозил сюда соответствующие материалы. Два раза мы продлевали... третий раз, наверное, не нужно... В 2025 году не нужно уже продлевать", - сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

https://ria.ru/20240305/rossiya-1931313231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)