https://ria.ru/20240305/putin-1931310739.html
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой - РИА Новости, 05.03.2024
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой
Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:29
2024-03-05T19:29
2024-03-05T19:54
владимир путин
экономика
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что нужно решение, сколько завозить, чтобы не снизился урожай."Конечно, хочется и нужно вас поддержать. Сомнений нет. Это одна из таких вот... ахиллесова пята, можно сказать, нашего сельского хозяйства. Пока нет собственной базы, то тогда, конечно, зависимость сохраняется", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.Он добавил, что это один из серьезных технологических ключей, поэтому здесь точно совершенно нужно выходить на то, чтобы обеспечивать себя самим."Но вопрос в соотношении. Сколько разрешить завозить для того, чтобы ничего не упало при достижении необходимых объемов урожая? И как выставить эту динамику поддержки своих собственных производителей? Соотношение должно быть, золотая серединка", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой
Путин назвал зависимость от селекционной инопродукции в АПК ахиллесовой пятой
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что нужно решение, сколько завозить, чтобы не снизился урожай.
"Конечно, хочется и нужно вас поддержать. Сомнений нет. Это одна из таких вот... ахиллесова пята, можно сказать, нашего сельского хозяйства. Пока нет собственной базы, то тогда, конечно, зависимость сохраняется", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Путин рассказал о поддержке АПК в России
Он добавил, что это один из серьезных технологических ключей, поэтому здесь точно совершенно нужно выходить на то, чтобы обеспечивать себя самим.
"Но вопрос в соотношении. Сколько разрешить завозить для того, чтобы ничего не упало при достижении необходимых объемов урожая? И как выставить эту динамику поддержки своих собственных производителей? Соотношение должно быть, золотая серединка", - отметил Путин.