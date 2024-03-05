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Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой - РИА Новости, 05.03.2024
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19:29 05.03.2024 (обновлено: 19:54 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/putin-1931310739.html
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой - РИА Новости, 05.03.2024
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой
Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:29
2024-03-05T19:54
владимир путин
экономика
россия
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что нужно решение, сколько завозить, чтобы не снизился урожай."Конечно, хочется и нужно вас поддержать. Сомнений нет. Это одна из таких вот... ахиллесова пята, можно сказать, нашего сельского хозяйства. Пока нет собственной базы, то тогда, конечно, зависимость сохраняется", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.Он добавил, что это один из серьезных технологических ключей, поэтому здесь точно совершенно нужно выходить на то, чтобы обеспечивать себя самим."Но вопрос в соотношении. Сколько разрешить завозить для того, чтобы ничего не упало при достижении необходимых объемов урожая? И как выставить эту динамику поддержки своих собственных производителей? Соотношение должно быть, золотая серединка", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой

Путин назвал зависимость от селекционной инопродукции в АПК ахиллесовой пятой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что нужно решение, сколько завозить, чтобы не снизился урожай.
"Конечно, хочется и нужно вас поддержать. Сомнений нет. Это одна из таких вот... ахиллесова пята, можно сказать, нашего сельского хозяйства. Пока нет собственной базы, то тогда, конечно, зависимость сохраняется", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
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Он добавил, что это один из серьезных технологических ключей, поэтому здесь точно совершенно нужно выходить на то, чтобы обеспечивать себя самим.
"Но вопрос в соотношении. Сколько разрешить завозить для того, чтобы ничего не упало при достижении необходимых объемов урожая? И как выставить эту динамику поддержки своих собственных производителей? Соотношение должно быть, золотая серединка", - отметил Путин.
 
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