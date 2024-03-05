https://ria.ru/20240305/putin-1931310739.html

Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой

Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой - РИА Новости, 05.03.2024

Путин назвал зависимость от зарубежной продукции в АПК ахиллесовой пятой

Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:29

2024-03-05T19:29

2024-03-05T19:54

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931312918_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_469ef8d2711573fd2a03af75cf23df2f.jpg

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ахилесовой пятой сохраняющуюся зависимость от зарубежной селекционной продукции в агропромышленном комплексе, но отметил, что нужно решение, сколько завозить, чтобы не снизился урожай."Конечно, хочется и нужно вас поддержать. Сомнений нет. Это одна из таких вот... ахиллесова пята, можно сказать, нашего сельского хозяйства. Пока нет собственной базы, то тогда, конечно, зависимость сохраняется", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.Он добавил, что это один из серьезных технологических ключей, поэтому здесь точно совершенно нужно выходить на то, чтобы обеспечивать себя самим."Но вопрос в соотношении. Сколько разрешить завозить для того, чтобы ничего не упало при достижении необходимых объемов урожая? И как выставить эту динамику поддержки своих собственных производителей? Соотношение должно быть, золотая серединка", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия