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Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим праздником - РИА Новости, 05.03.2024
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12:55 05.03.2024
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Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим праздником
Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим праздником - РИА Новости, 05.03.2024
Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим праздником
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:55
2024-03-05T12:55
россия
сергей шойгу
общество
вооруженные силы рф
празднование 8 марта
8 марта
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем. "От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины. Пожелать крепкого здоровья, надежной опоры и семейного благополучия", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, Вооруженные Силы РФ сейчас насчитывают более 37,5 тысячи женщин-военнослужащих, около 270 тысяч трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.
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россия, сергей шойгу, общество, вооруженные силы рф, празднование 8 марта, 8 марта
Россия, Сергей Шойгу, Общество, Вооруженные силы РФ, Празднование 8 марта, 8 марта
Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим праздником

Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим праздником 8 Марта

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем.
"От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины. Пожелать крепкого здоровья, надежной опоры и семейного благополучия", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, Вооруженные Силы РФ сейчас насчитывают более 37,5 тысячи женщин-военнослужащих, около 270 тысяч трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.
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РоссияСергей ШойгуОбществоВооруженные силы РФПразднование 8 марта8 марта
 
 
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