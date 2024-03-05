https://ria.ru/20240305/pozhar-1931336749.html

Под Киевом разгорелся масштабный пожар

Под Киевом разгорелся масштабный пожар - РИА Новости, 05.03.2024

Под Киевом разгорелся масштабный пожар

Масштабный пожар разгорелся под Киевом, пламя и черный дым в небе заметили очевидцы, по их словам, пожарные служба не имеет возможности ликвидировать возгорания РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:43

2024-03-05T22:43

2024-03-05T22:50

специальная военная операция на украине

в мире

киев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Масштабный пожар разгорелся под Киевом, пламя и черный дым в небе заметили очевидцы, по их словам, пожарные служба не имеет возможности ликвидировать возгорания из-за отсутствия дороги, сообщает украинское издание "Обозреватель". "Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В сопровождающем публикацию видео очевидец утверждает, что горят "Осокорки" - жилой массив в Киеве, расположенный на юго-востоке города, в его левобережной части. По ее словам, пожарные службы не могут подъехать к локации возгорания из-за отсутствия дороги. Издание "Украинская правда" пишет, что возгорание в экопарке "Осокорки", предположительно, произошло в результате поджога. "В Киеве вечером 5 марта загорелась значительная часть экопарка "Осокорки", пресс-служба экопарка сообщила о поджоге", - говорится в публикации на сайте издания. При этом Киевская городская администрация сообщила, что на открытой территории вблизи озера Тяглое в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила и камыша, сотрудники МЧС пытаются локализовать возгорание.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

киев

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в мире, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)