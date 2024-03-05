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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 230 солдат и два... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:21
2024-03-05T15:21
2024-03-05T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 230 солдат и два танка, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 230 военных на Южнодонецком направлении