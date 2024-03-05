https://ria.ru/20240305/poteri-1931234888.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 230 солдат и два... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:21

2024-03-05T15:21

2024-03-05T15:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 230 солдат и два танка, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)