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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 05.03.2024 (обновлено: 15:26 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/poteri-1931234888.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 230 солдат и два... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:21
2024-03-05T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 230 солдат и два танка, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 230 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 230 солдат и два танка, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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