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Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными - РИА Новости, 05.03.2024
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07:44 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/parkovki-1931133900.html
Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными
Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными - РИА Новости, 05.03.2024
Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T07:44
2024-03-05T07:44
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной. "Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснётся всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб в час", - написал Собянин. Как уточнил мэр, парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по установленным тарифам.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными

Собянин: Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной.
"Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснётся всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб в час", - написал Собянин.
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Как уточнил мэр, парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по установленным тарифам.
 
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