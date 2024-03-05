https://ria.ru/20240305/parkovki-1931133900.html

Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными

Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными - РИА Новости, 05.03.2024

Парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T07:44

2024-03-05T07:44

2024-03-05T07:44

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной. "Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснётся всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб в час", - написал Собянин. Как уточнил мэр, парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по установленным тарифам.

https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html

москва

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общество, москва, сергей собянин