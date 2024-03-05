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В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России - РИА Новости, 05.03.2024
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18:08 05.03.2024 (обновлено: 18:09 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nuland-1931289783.html
В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России
В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал замгоссекретаря США Викторию Нуланд историческим врагом России. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:08
2024-03-05T18:09
россия
виктория нуланд
дмитрий белик
госдума рф
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал замгоссекретаря США Викторию Нуланд историческим врагом России. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена. "Нуланд, без сомнения, исторический враг России. Ее отставка – показатель того, что американский курс споткнулся о реалии современного мира. Нуланд запомнилась не только российским политикам, но и простым россиянам своей глубокой ненавистью к нашей стране", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, деятельность Нуланд была направлена против российского государства и народа. "Ей хотелось, чтобы мы исчезли с карты как нация, но история распорядилась иначе. С политической арена ушла Виктория Нуланд, а Россия как стояла тысячелетия, так и будет стоять. Может быть на пенсии у Нуланд будет время осознать свои ошибки в отношении нашей страны", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
https://ria.ru/20240305/nuland-1931278833.html
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россия, виктория нуланд, дмитрий белик, госдума рф, в мире, сша
Россия, Виктория Нуланд, Дмитрий Белик, Госдума РФ, В мире, США
В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России

Депутат Госдумы Белик: Нуланд запомнилась всем глубокой ненавистью к России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал замгоссекретаря США Викторию Нуланд историческим врагом России.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена.
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"Нуланд, без сомнения, исторический враг России. Ее отставка – показатель того, что американский курс споткнулся о реалии современного мира. Нуланд запомнилась не только российским политикам, но и простым россиянам своей глубокой ненавистью к нашей стране", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, деятельность Нуланд была направлена против российского государства и народа. "Ей хотелось, чтобы мы исчезли с карты как нация, но история распорядилась иначе. С политической арена ушла Виктория Нуланд, а Россия как стояла тысячелетия, так и будет стоять. Может быть на пенсии у Нуланд будет время осознать свои ошибки в отношении нашей страны", - добавил депутат.
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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РоссияВиктория НуландДмитрий БеликГосдума РФВ миреСША
 
 
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