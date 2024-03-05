https://ria.ru/20240305/nuland-1931289783.html

В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России

В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России - РИА Новости, 05.03.2024

В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал замгоссекретаря США Викторию Нуланд историческим врагом России. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:08

2024-03-05T18:08

2024-03-05T18:09

россия

виктория нуланд

дмитрий белик

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал замгоссекретаря США Викторию Нуланд историческим врагом России. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение связано с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена. "Нуланд, без сомнения, исторический враг России. Ее отставка – показатель того, что американский курс споткнулся о реалии современного мира. Нуланд запомнилась не только российским политикам, но и простым россиянам своей глубокой ненавистью к нашей стране", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, деятельность Нуланд была направлена против российского государства и народа. "Ей хотелось, чтобы мы исчезли с карты как нация, но история распорядилась иначе. С политической арена ушла Виктория Нуланд, а Россия как стояла тысячелетия, так и будет стоять. Может быть на пенсии у Нуланд будет время осознать свои ошибки в отношении нашей страны", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, виктория нуланд, дмитрий белик, госдума рф, в мире, сша