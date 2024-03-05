https://ria.ru/20240305/narushenie-1931306801.html

Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости, 05.03.2024

Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:10

2024-03-05T19:10

2024-03-05T22:51

россия

франция

черное море

воздушно-космические силы россии

су-27

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_35447ce4da18e7248bda9a6fdc43f49a.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны."Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции", — уточнили в ведомстве. При приближении российского истребителя французские самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в Минобороны.Истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

россия

франция

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, франция, черное море, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность