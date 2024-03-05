Рейтинг@Mail.ru
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 05.03.2024 (обновлено: 22:51 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/narushenie-1931306801.html
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости, 05.03.2024
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:10
2024-03-05T22:51
россия
франция
черное море
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_35447ce4da18e7248bda9a6fdc43f49a.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны."Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции", — уточнили в ведомстве. При приближении российского истребителя французские самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в Минобороны.Истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
россия
франция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_00d5d32b886d7ec0357250bc50e08b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, черное море, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность
Россия, Франция, Черное море, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Минобороны: Су-27 сопроводил три французских самолета

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны.
"Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции", — уточнили в ведомстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
При приближении российского истребителя французские самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.
«
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в Минобороны.
Истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в министерстве.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
РоссияФранцияЧерное мореВоздушно-космические силы РоссииСу-27Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала