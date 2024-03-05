https://ria.ru/20240305/narushenie-1931306801.html
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости, 05.03.2024
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:10
2024-03-05T19:10
2024-03-05T22:51
россия
франция
черное море
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны."Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции", — уточнили в ведомстве. При приближении российского истребителя французские самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в Минобороны.Истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, черное море, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность
Россия, Франция, Черное море, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Минобороны: Су-27 сопроводил три французских самолета
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны.
"Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27
из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции", — уточнили в ведомстве.
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При приближении российского истребителя французские самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.
«
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в Минобороны.
Истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в министерстве.
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