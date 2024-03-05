https://ria.ru/20240305/narkotiki-1931213582.html
Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля
Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля - РИА Новости, 05.03.2024
Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля
Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в отношении жителя Тверской области, который прятал "синтетику" РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:13
2024-03-05T14:13
2024-03-05T14:18
происшествия
вышний волочек
тверская область
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РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в отношении жителя Тверской области, который прятал "синтетику" в том числе в клубнях картофеля, сообщило УМВД по региону. "Сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Вышневолоцкий" в ходе реализации оперативных материалов на улице Ямская в Вышнем Волочке задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в попытке сбыта запрещённого вещества", - говорится в сообщении. Отмечается, что при себе у задержанного нашли, в частности, "14 клубней картофеля и жестяную банку из-под напитка, внутри которых были спрятаны свёртки" с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что в свертках находился метадон общей массой 1,53 грамма, что является крупным размером. Фигурант, подчеркивает УМВД, планировал распространять наркотик бесконтактным способом. У него дома, а также в местах, где он успел сделать тайники с закладками, также изъяты свёртки и упаковки с веществом, содержимое которых будет исследовано в ходе следствия. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу. Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений, добавляет УМВД.
https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html
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происшествия, вышний волочек, тверская область
Происшествия, Вышний Волочек, Тверская область
Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля
Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля, возбудили дело
РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости.
Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в отношении жителя Тверской области, который прятал "синтетику" в том числе в клубнях картофеля, сообщило УМВД
по региону.
"Сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Вышневолоцкий" в ходе реализации оперативных материалов на улице Ямская в Вышнем Волочке
задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в попытке сбыта запрещённого вещества", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при себе у задержанного нашли, в частности, "14 клубней картофеля и жестяную банку из-под напитка, внутри которых были спрятаны свёртки" с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что в свертках находился метадон общей массой 1,53 грамма, что является крупным размером.
Фигурант, подчеркивает УМВД, планировал распространять наркотик бесконтактным способом. У него дома, а также в местах, где он успел сделать тайники с закладками, также изъяты свёртки и упаковки с веществом, содержимое которых будет исследовано в ходе следствия.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу. Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений, добавляет УМВД.
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