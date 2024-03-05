https://ria.ru/20240305/narkotiki-1931213582.html

Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля

Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля - РИА Новости, 05.03.2024

Житель Тверской области прятал наркотики в клубнях картофеля

Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в отношении жителя Тверской области, который прятал "синтетику" РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:13

2024-03-05T14:13

2024-03-05T14:18

происшествия

вышний волочек

тверская область

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РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в отношении жителя Тверской области, который прятал "синтетику" в том числе в клубнях картофеля, сообщило УМВД по региону. "Сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Вышневолоцкий" в ходе реализации оперативных материалов на улице Ямская в Вышнем Волочке задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в попытке сбыта запрещённого вещества", - говорится в сообщении. Отмечается, что при себе у задержанного нашли, в частности, "14 клубней картофеля и жестяную банку из-под напитка, внутри которых были спрятаны свёртки" с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что в свертках находился метадон общей массой 1,53 грамма, что является крупным размером. Фигурант, подчеркивает УМВД, планировал распространять наркотик бесконтактным способом. У него дома, а также в местах, где он успел сделать тайники с закладками, также изъяты свёртки и упаковки с веществом, содержимое которых будет исследовано в ходе следствия. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу. Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений, добавляет УМВД.

https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html

https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html

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происшествия, вышний волочек, тверская область